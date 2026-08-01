दतिया उपचुनाव के नतीजे से पहले एमपी कांग्रेस में भूचाल! BJP से फंडिंग लेने के आरोप से मचा हड़कंप

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Datia Politics News: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा में उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 जुलाई को संपन्न हो चुकी है. इस साल पिछली बार के मुताबिक, 9 फीसदी वोटिंग कम हुई है. चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार दतिया विधानसभा उपचुनाव में 71.44 फीसदी मतदान हुआ है. अब 3 अगस्त को मतगणना होगी, उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे. लेकिन नतीजे आने से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं हैं. वहीं राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं.
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर सिंह घनश्याम ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव के दौरान पार्टी का साथ देने के बयाज बीजेपी के हित में काम किया है. उन्होंने दावा किया है कि राजेंद्र भारती ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से फंडिंग ली, जिसकी शिकायत संबंधित स्तर पर कर दी गई है. वहीं उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है.
कांग्रेस पूर्व MLA की प्रतिक्रिया
कुंवर सिंह घनश्याम के आरोपों पर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि घनश्याम सिंह चुनाव का सही तरीके से संचालन नहीं कर पाए हैं. इसलिए अब हार की आशंका के चलते बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं. राजेंद्र भारती ने कहा कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम किया है.
दोनों पार्टियों पर लगाए आरोप
इधर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया है कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के अंदर जमकर भीतरघात हुआ है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह को बीजेपी के सीनियर नेता नरोत्तम मिश्रा से फंडिंग मिली है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का वोट बैंक पूरी तरह स्थिर रहा और चुनाव परिणा में इसका असर दिखाई देगा.
दामोदर यादव ने किया दावा
इतना ही नहीं उन्होंने यह भी दावा किया है कि दतिया उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी मजबूत स्थिति में है. इसी के चलते बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता बौखला गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर कांग्रेस के साथ भीतरघात किया है. दामोदर यादव का कहना है कि उपचुनाव में आजाद पार्टी को जनता का समर्थन मिला है. परिणाम भी उनके पक्ष में ही आएगा. फिलहाल दतिया की जनता की निगाहें 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं. इस चुनाव में लगने वाले आरोपों की सच्चाई और भीतरघात के दावों का राजनीतिक असर आखिर कितना पड़ा है. इसका जवाब जनता का फैसला ही देगा.
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