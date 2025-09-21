हाथी पर सवार होकर आ गईं मां दुर्गा, पीतांबरा पीठ में नवरात्रि पर विशेष पूजा-अनुष्ठान शुरू
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2931702
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

हाथी पर सवार होकर आ गईं मां दुर्गा, पीतांबरा पीठ में नवरात्रि पर विशेष पूजा-अनुष्ठान शुरू

Pitambara Peeth Datia: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. नवरात्रि को लेकर मंदिर में विशेष पूजन अनुष्ठान शुरू हो गई है. नवरात्रि के दौरान यहां लाखों की संख्या में भक्तों का आना जाना लगा रहता है. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 21, 2025, 10:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हाथी पर सवार होकर आ गईं मां दुर्गा, पीतांबरा पीठ में नवरात्रि पर विशेष पूजा-अनुष्ठान शुरू

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर देश की विशेष तांत्रिक पीठ श्री पीतांबरा मंदिर पर पहले दिन सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई है. नवरात्रि का पहला दिन शैल पुत्री होता है. घरों में भी घट स्थापना के साथ भक्तगण पूजा अर्चना करेंगे. लेकिन दतिया का पीतांबरा पीठ मंदिर इसलिए खास है यह राजसत्ता की देवी मां बगलामुखी देवी विराजमान हैं. 

वैसे तो मंदिर में प्रार्थना मात्र से मां बगलामुखीदेवी हर भक्त की मनोकामना पूर्ण कर देती है. लेकिन राज सत्ता पाने के लिए विशेष पूजा अर्चना करनी होती है. इसलिए इस मंदिर पर हर कोई नेता अभिनेता क्रिकेट खिलाड़ी व्यवसाई अपनी मुराद लेकर आता रहा है. देश में चाहे युद्ध संकट हो या कोई आपदा यहां पीतांबरा पीठ ट्रस्ट लगातार राष्ट्र हित के अनुष्ठान चलाते रहते हैं. श्रद्धालु अपनी मनोकामना पानी के लिए पीतांबरा पीठ पर तांत्रिक विधि से मंत्र जप तप करते हैं.

युद्ध के समय भी हुई थी आराधना
1962 में चीन के खिलाफ इस मंदिर पर तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन के अनुग्रह पर पीठ के श्री स्वामी जी महाराज ने विशेष अनुष्ठान कराया था. अनुष्ठान से भारत को सफलता मिली थी और चीन की वापस हो गई थी. उसके बाद तांत्रिक पूजा कारगिल, कोरोना काल, में भी हुई. अभी वर्ल्ड कप दौरान पीतांबरा मंदिर पर क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर, जय शाह, अनंत अंबानी द्वारा पूजा अर्चना की गई थी. मां पीतांबरा देवी ने कृपा की और भारत को सफलता मिली. यह नहीं फिल्म स्टार संजय दत्त अपने अनसुलझे केस के लिए भी दतिया पहुंचे थे और पूजा अर्चना की थी. मान्यता है कि मां पीतांबरा राजसत्ता की देवी भी है और भक्त की हर संकट में सहायता भी करती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हाथी पर सवार होकर आ रहीं मां
इस बार की शारदीय नवरात्र 10 दिन की है. इसलिए जो भक्त मानते हैं अपना भजन संकल्प आसानी से पूर्ण कर सकते हैं. इस बार शारदीय नवरात्र में देवी जी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं. इससे न सिर्फ धन आने का संकेत कहा जा सकता है बल्कि राष्ट्र की उन्नति प्रगति भी होगी इस बार की पूजा अर्चना से भक्तों को लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी.

रिपोर्ट- मनोज गोस्वामी, जी मीडिया, दतिया

ये भी पढ़ें- महाभारत काल से प्रसिद्ध मां बगलामुखी का मंदिर, जहां दर्शन करने से दूर होते सभी कष्ट

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. भोपाल की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Sharadiya Navratri 2025pitambara peethpitambara peeth datia

Trending news

Sharadiya Navratri 2025
हाथी पर सवार होकर आ गईं मां दुर्गा, पीतांबरा पीठ में नवरात्रि पर विशेष अनुष्ठान शुरू
Latest Ujjain News
उज्जैन गरबा पंडालों को भी गाइडलाइन जारी, एंट्री के लिए तिलक-कलावा चैट हिस्ट्री जरूरी
Baglamukhi temple
महाभारत काल से प्रसिद्ध मां बगलामुखी का मंदिर, जहां दर्शन करने से दूर होते सभी कष्ट
mp news
अब जबलपुर-रायपुर के बीच सनसना कर भागेंगी गाड़ियां, बनेगा 150 KM लंबा हाईवे
Mahaughad Raudra Baba
2100 का पर्स और 1100 की अगरबत्ती,रौद्र बाबा के दरबार में ध्यान करते ही आने लगते पैसे
Maihar Temple Darshan
मैहर में सजा मां शारदा का भव्य दरबार, जानिए नवरात्रि में कैसी रहेगी दर्शन व्यवस्था
sheopur news
श्योपुर की पंचायत में अजब कहानी! चुनाव जीतने के बाद से लापता हैं सरपंच, तलाश में लोग
Bilaspur News
सड़क बनी पार्टी स्पॉट, बिलासपुर में बीच रोड पर तलवार से केक काटते हुए किया हुड़दंग
mp news
रैगिंग के मामले में दिल्ली-मुंबई से भी आगे हैं एमपी के कॉलेज, देखिए कहां कितने मामले
tikamgarh news
CM हेल्पलाइन पर शिकायत वाले सावधान! वरना नगरपालिका करेगी ऐसा कचरा, हो जाएंगे तबाह
;