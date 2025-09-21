हाथी पर सवार होकर आ गईं मां दुर्गा, पीतांबरा पीठ में नवरात्रि पर विशेष पूजा-अनुष्ठान शुरू

Sharadiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर देश की विशेष तांत्रिक पीठ श्री पीतांबरा मंदिर पर पहले दिन सुबह से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई है. नवरात्रि का पहला दिन शैल पुत्री होता है. घरों में भी घट स्थापना के साथ भक्तगण पूजा अर्चना करेंगे. लेकिन दतिया का पीतांबरा पीठ मंदिर इसलिए खास है यह राजसत्ता की देवी मां बगलामुखी देवी विराजमान हैं.

वैसे तो मंदिर में प्रार्थना मात्र से मां बगलामुखीदेवी हर भक्त की मनोकामना पूर्ण कर देती है. लेकिन राज सत्ता पाने के लिए विशेष पूजा अर्चना करनी होती है. इसलिए इस मंदिर पर हर कोई नेता अभिनेता क्रिकेट खिलाड़ी व्यवसाई अपनी मुराद लेकर आता रहा है. देश में चाहे युद्ध संकट हो या कोई आपदा यहां पीतांबरा पीठ ट्रस्ट लगातार राष्ट्र हित के अनुष्ठान चलाते रहते हैं. श्रद्धालु अपनी मनोकामना पानी के लिए पीतांबरा पीठ पर तांत्रिक विधि से मंत्र जप तप करते हैं.

युद्ध के समय भी हुई थी आराधना

1962 में चीन के खिलाफ इस मंदिर पर तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन के अनुग्रह पर पीठ के श्री स्वामी जी महाराज ने विशेष अनुष्ठान कराया था. अनुष्ठान से भारत को सफलता मिली थी और चीन की वापस हो गई थी. उसके बाद तांत्रिक पूजा कारगिल, कोरोना काल, में भी हुई. अभी वर्ल्ड कप दौरान पीतांबरा मंदिर पर क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर, जय शाह, अनंत अंबानी द्वारा पूजा अर्चना की गई थी. मां पीतांबरा देवी ने कृपा की और भारत को सफलता मिली. यह नहीं फिल्म स्टार संजय दत्त अपने अनसुलझे केस के लिए भी दतिया पहुंचे थे और पूजा अर्चना की थी. मान्यता है कि मां पीतांबरा राजसत्ता की देवी भी है और भक्त की हर संकट में सहायता भी करती हैं.

हाथी पर सवार होकर आ रहीं मां

इस बार की शारदीय नवरात्र 10 दिन की है. इसलिए जो भक्त मानते हैं अपना भजन संकल्प आसानी से पूर्ण कर सकते हैं. इस बार शारदीय नवरात्र में देवी जी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं. इससे न सिर्फ धन आने का संकेत कहा जा सकता है बल्कि राष्ट्र की उन्नति प्रगति भी होगी इस बार की पूजा अर्चना से भक्तों को लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी.

