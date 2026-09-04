'मोहन हमारे मधुबन में तुम आया न करो...', दतिया से बॉलीवुड तक, हिंदी सिनेमा के संगीतकार श्याम बाबू पाठक की अनसुनी दास्तान, जन्माष्टमी से है खास कनेक्शन

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कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जब देशभर में भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में गीत-संगीत गूंज रहा है, वहीं दतिया के चुनकर फाटक स्थित एक पुराना मकान शहर की उस संगीत विरासत की याद दिलाता है, जिसका नाम हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के चर्चित संगीतकारों में लिया जाता है. यह मकान संगीतकार एवं गायक श्याम बाबू पाठक का बताया जाता है. 1940 और 1950 के दशक में हिंदी फिल्मों में संगीत देने वाले श्याम बाबू पाठक ने कई फिल्मों के गीतों को अपनी धुनों से सजाया था.
परिवार से मिली जानकारी के अनुसार श्याम बाबू पाठक का जन्म वर्ष 1908 में हुआ था और उनका निधन 23 नवंबर 1980 को मुंबई में हुआ. दतिया से मुंबई तक का उनका संगीत का सफर उस दौर की कहानी है, जब हिंदी सिनेमा अपने शुरुआती दौर में था और फिल्मों में संगीत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही थी.
चुनकर फाटक का मकान बना था संगीत साधना का केंद्र
दतिया के चुनकर फाटक में स्थित श्याम बाबू पाठक के पुराने मकान से उनकी संगीत साधना की यादें जुड़ी हुई हैं. बताया जाता है कि वे यहां संगीत का अभ्यास किया करते थे. उस समय दतिया के पुराने संगीतकार भी उनका सम्मान करते थे. श्याम बाबू पाठक केवल संगीतकार ही नहीं बल्कि गायक भी थे, उन्होंने फिल्मों में संगीत देने के साथ अपनी आवाज में भी गीत रिकॉर्ड किए. उनके संगीत से जुड़ी फिल्मों में शमशेरबाज, घर संसार, लाजवंती, डबल फेस, नमक, ब्लैक मार्केट, किस्मतवाली, तकदीरवाले, इम्तिहान, जीत, रेत महल, अच्छा जी, जन्माष्टमी, प्रीत का गीत, हमारी दुनिया, सपना और वनराज जैसी फिल्में शामिल हैं. बाद के दौर में बॉम्बे सेंट्रल और महबूबा जैसी फिल्मों से भी उनका नाम जुड़ता है. हालांकि उपलब्ध फिल्म-संगीत स्रोतों में उनकी फिल्मोग्राफी को लेकर कुछ अंतर दिखाई देते हैं, इसलिए उनके पूरे फिल्मी सफर का अंतिम निर्धारण आधिकारिक फिल्म रिकॉर्ड से करना अधिक उचित होगा.
जन्माष्टमी और कृष्ण भक्ति से जुड़ी यादगार धुन
श्याम बाबू पाठक के संगीत सफर में फिल्म ‘जन्माष्टमी’ (1950) विशेष महत्व रखती है. कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस फिल्म का जिक्र इसलिए भी खास हो जाता है, क्योंकि फिल्म के गीत-संगीत से श्याम बाबू पाठक का नाम जुड़ा हुआ है. परिवार से मिली जानकारी के अनुसार फिल्म का गीत ‘मोहन हमारे मधुबन में तुम आया न करो, जादू भरी यह बांसुरी बजाया न करो’ उस दौर में काफी लोकप्रिय हुआ था. बताया जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े आयोजनों में यह गीत प्रमुखता से बजाया जाता था. फिल्म जन्माष्टमी में गीता दत्त के अभिनय का भी उल्लेख मिलता है. उस समय फिल्में श्वेत-श्याम हुआ करती थीं, लेकिन गीत और संगीत के माध्यम से उनका प्रभाव दर्शकों तक गहराई से पहुंचता था.
‘जीत’ का गीत भी रहा चर्चित
श्याम बाबू पाठक के संगीत सफर का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव फिल्म जीत (1949) रही. इस फिल्म में उनके संगीत और गायन से जुड़ा गीत ‘काम करो भाई काम करो, तुम जग में अपना नाम करो’ सुरैया के साथ रिकॉर्ड हुआ था. उपलब्ध संगीत-स्रोतों में यह गीत श्याम बाबू पाठक के चर्चित गीतों में दर्ज है. फिल्म जीत के संगीत से अनिल बिस्वास का नाम भी जुड़ा हुआ है. इस तरह श्याम बाबू पाठक ने उस दौर के प्रमुख संगीतकारों के साथ भी काम किया.
इंदिवर और हरिकृष्ण प्रेमी जैसे रचनाकारों की रचनाओं को दी धुन
श्याम बाबू पाठक ने अपने संगीत सफर में उस दौर के गीतकारों और कवियों की रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया. उनके साथ इंदिवर और हरिकृष्ण प्रेमी जैसे रचनाकारों के नाम जुड़े मिलते हैं. उनकी संगीत शैली उस दौर के फिल्म संगीत की उस परंपरा का हिस्सा थी, जिसमें शास्त्रीय संगीत, लोकधुन और भक्ति संगीत की छाप दिखाई देती थी.
छोटी बेटी बनीं फिल्म अभिनेत्री
श्याम बाबू पाठक के परिवार से जुड़ी जानकारी के अनुसार उनकी दो बेटियां थीं. बड़ी बेटी का नाम मनोरमा पाठक और छोटी बेटी का नाम मधु पाठक था. मधु पाठक ने फिल्म अभिनेत्री के रूप में भी काम किया, लेकिन कम उम्र में ही उनका अचानक निधन हो गया. बड़ी बेटी मनोरमा पाठक वर्तमान में मुंबई में रहती हैं. इस परिवार की कहानी दतिया से मुंबई तक पहुंची उस पीढ़ी की याद दिलाती है, जिसने हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में अपनी प्रतिभा के जरिए पहचान बनाई.
महेश मिश्रा से थी गहरी मित्रता
श्याम बाबू पाठक के दतिया से जुड़े संबंधों में संगीतकार स्वर्गीय महेश मिश्रा की मित्रता भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. महेश मिश्रा के पुत्र विनोद मिश्रा, जो संगीतकार और संगीत इतिहास के जानकार हैं, ने श्याम बाबू पाठक के पुराने मकान और उनके परिवार से जुड़ी कई जानकारियां साझा की हैं. विनोद मिश्रा के अनुसार श्याम बाबू पाठक दतिया की संगीत परंपरा से जुड़े महत्वपूर्ण नाम थे और चुनकर फाटक स्थित उनका पुराना मकान आज भी उनके संगीत सफर की स्मृतियों को अपने भीतर समेटे हुए है.
दतिया की संगीत विरासत का अनमोल अध्याय
आज हिंदी सिनेमा के संगीत की चर्चा होते ही बड़े और लोकप्रिय संगीतकारों के नाम सामने आते हैं, लेकिन सिनेमा के शुरुआती दौर में ऐसे अनेक संगीतकार रहे जिन्होंने फिल्मों को अपनी धुनें दीं और धीरे-धीरे इतिहास के पन्नों में कहीं पीछे छूट गए. श्याम बाबू पाठक भी उन्हीं नामों में से एक हैं. दतिया के लिए यह गौरव की बात है कि हिंदी फिल्म संगीत के उस शुरुआती दौर से जुड़ा एक नाम इसी शहर की गलियों और एक पुराने मकान से जुड़ा हुआ है. कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जब श्रीकृष्ण की बांसुरी और भक्ति गीतों की धुन सुनाई देती है, तब श्याम बाबू पाठक की संगीत साधना और फिल्म जन्माष्टमी से जुड़ा उनका योगदान दतिया की सांस्कृतिक विरासत को एक अलग पहचान देता है. आज जरूरत इस बात की है कि चुनकर फाटक स्थित इस ऐतिहासिक मकान और श्याम बाबू पाठक से जुड़ी स्मृतियों को संरक्षित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां दतिया के इस भूले-बिसरे संगीतकार की कहानी को जान सकें.
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