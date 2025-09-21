दतिया में बड़ा हादसा, सिंध नदी में 6 बच्चे डूबे, 5 का रेस्क्यू, 1 लापता
दतिया में बड़ा हादसा, सिंध नदी में 6 बच्चे डूबे, 5 का रेस्क्यू, 1 लापता

Datia Breaking News: दतिया जिले में बड़ा हादसा हो गया है. मामूलिया विसर्जन गए 6 बच्चे सिंध नदी में डूब गए. जिनमें से 5 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है. वहीं एक की तलाश लगातार जारी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 21, 2025, 01:26 PM IST
दतिया में बड़ा हादसा
दतिया में बड़ा हादसा

Sindh River Datia News: दतिया के सेवढ़ा सिंध नदी में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया है. बताया जा रहा है कि सुबह साढ़े सात बजे के आसपास मामूलिया विसर्जन करने गई 6 बच्चियां डूब गई. वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने पांच बच्चियों को बचा लिया है. जबकि एक बच्ची सिमरन खटीक जिसकी उम्र 12 वर्ष है. वह नदी में डूब गई है. जिसके लिए पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम नदी में सर्चिंग अभियान चला रही है. 

मिली जानकारी के मुताबिक सनकुआ पर गोताखोर लगाए गए हैं, लेकिन जिस वक्त घटना हुई. तब कोई गोताखोर नहीं था. सेवाड़ा नगर पालिका अधिकारी और एसडीएम को सूचना दी गई. लेकिन उसके बाद भी 2 घंटे तक न तो पुलिस पहुंची न ही नगर पालिका गोताखोर की टीम. फिलहाल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम सिंध नदी में बच्ची की तलाश कर रही है. 

दो दिन में दूसरा हादसा
बता दें कि ऐसा ही हादसा कल सिंध नदी के ग्राम ऊचाड़ में हादसा हुआ था. जहां नेवी के जवान एक युवक सिंध नदी में नहाते वक्त डूब गया था. लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते आज सुबह उसका शव निकाला गया. दूसरे दिन यह दूसरा हादसा है. वहीं प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे नदी या घाट के पास सतर्कता बरतें, खासकर बच्चों को अकेले न भेजें. साथ ही विसर्जन या धार्मिक आयोजनों के समय सुरक्षा के सभी उपाय अपनाएं. (रिपोर्टः मनोज गोस्वामी/ दतिया)

