दतिया उपचुनाव में सौम्या साध्वी की एंट्री, किन्नर समाज की प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट

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Datia Politics News: दतिया विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार के बीच किन्नर समाज की प्रत्याशी महामंडलेश्वर संजना दीदी के समर्थन में महामंडलेश्वर सौम्या साध्वी दतिया पहुंचीं. सौम्या साध्वी वही हैं, जिन्होंने अयोध्या में भगवान श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रभु रामलला की नजर उतारी थी. दतिया पहुंचने पर उन्होंने संजना दीदी के पक्ष में प्रचार किया और कहा कि वह अपनी सहेली के समर्थन में यहां आई हैं. उनके आगमन से चुनावी माहौल में नई चर्चा शुरू हो गई और समर्थकों में भी उत्साह देखने को मिला.
प्रचार के दौरान महामंडलेश्वर सौम्या साध्वी ने कहा कि संजना दीदी उनकी सहेली हैं और इसी कारण वह दतिया आकर उनके समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही हैं. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य संजना दीदी के पक्ष में लोगों तक पहुंचना और उन्हें आशीर्वाद देना है. उनके दौरे के दौरान समर्थकों की मौजूदगी भी देखने को मिली. चुनावी माहौल के बीच सौम्या साध्वी की मौजूदगी को लेकर चर्चा तेज रही और किन्नर समाज की प्रत्याशी के प्रचार अभियान को भी नई गति मिलने की बात कही जा रही है.
चंदा चोरी केस पर क्या कहा
इस दौरान महामंडलेश्वर सौम्या साध्वी ने अयोध्या के राम मंदिर में हुई चोरी की घटना को निंदनीय बताया और इस मामले पर गंभीर आरोप भी लगाए. उन्होंने दावा किया कि इस घटना के पीछे बड़े लोगों का हाथ है. हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया. उन्होंने कहा कि वे नाम ले सकती हैं, लेकिन इससे बच रही हैं. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई. हालांकि उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किया.
दतिया वासियों को नजर लगी
महामंडलेश्वर सौम्या साध्वी ने अपने अंदाज में कहा, दतिया वासियों को नजर लगी हुई है, हम उस नजर को ठीक करेंगे और सभी दतिया वासियों को अपना आशीर्वाद देंगे. उनके इस बयान के साथ उन्होंने संजना दीदी के पक्ष में लोगों से समर्थन की अपील भी की. दतिया विधानसभा उपचुनाव में संजना दीदी के समर्थन में सौम्या साध्वी के मैदान में उतरने के बाद किन्नर समाज की प्रत्याशी का चुनाव प्रचार भी चर्चा का विषय बन गया है और राजनीतिक माहौल में इसे लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं.
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