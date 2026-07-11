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दतिया में बगावत: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से भड़के समर्थक, ग्वालियर-झांसी मार्ग जाम; जिलाध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी ने दिया इस्तीफा

Datia Assembly Bypoll: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी में विरोध तेज हो गया है.पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दतिचा में प्रदर्शन करते हुए दुकानें बंद कराई, हाईवे जाम किया, टायर जलाए और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की.

Written ByPooja
Published: Jul 11, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:24 AM IST
दतिया में बगावत: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से भड़के समर्थक, ग्वालियर-झांसी मार्ग जाम; जिलाध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी ने दिया इस्तीफा

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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