/दतिया में बगावत: नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से भड़के समर्थक, ग्वालियर-झांसी मार्ग जाम; जिलाध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी ने दिया इस्तीफा

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Datia Assembly Bypoll: दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने जैसे ही आशुतोष तिवारी के नाम का ऐलान किया, वैसे ही पार्टी के भीतर बगावती तेवर दिखाई देने लगे. उम्मीदवार की घोषणा के कुछ ही समय बाद पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भाजपा जिला कार्यालय के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन करने लगे. नाराज कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर धकना दिया और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने असंतोष का खुकर जाहिर किया.
राजनीतिक हलकों में लंबे समय से यह माना जा रहा था कि बीजेपी दतिया सीट के लिए एक बार फिर डॉ. नरोत्तम मिश्रा पर दांव लगाएगी. हालांकि पार्टी ने एमपी हाउसिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया. इस फैसले के बाद डॉ. मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी खुलकर सामने आ गई. आशुतोष तिवारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की पृष्ठभूमि से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता माने जाते हैं और लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं.
समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन
टिकट की घोषणा होते ही पार्टी के भीतर बगावत खुलकर सामने आ गई. समर्थकों ने ग्वालियर-झांसी हाईवे पर लगभग 8 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा दिया. वहीं जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों और पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया. 500 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता रात 12:30 बजे तक हाईवे पर डटे रहे, जिसके बाद पुलिस ने रूट डायवर्ट कर यातायात की व्यवस्था संभाली. टिकट की घोषणा के होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली. कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए. समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया, जबकि अनेक व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं. महिलाओं ने सड़क पर लेटकर विरोध जताया और आशुतोष तिवारी के खिलाफ नारे लगाए.
स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है. 30 जुलाई को मतदान होना है, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी. ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी की घोषणा के बाद जिले की राजनीति में नया मोड़ आ गया है और अब सभी की नजर आगामी चुनावी घटनाक्रम पर टिकी हुई है.