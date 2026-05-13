गौतम गंभीर पहुंचे दतिया, मां पीतांबरा के दरबार में की विशेष पूजा, धूमावती आरती में शामिल

Gautam Gambhir Arrives Datia: टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने दतिया स्थित पीतांबरा मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन किए हैं. इस दौरान उन्होंने यहां विशेष पूजा-अर्चना की है. गौतम गंभीर ने धूमावती आरती में भी हिस्सा लिया और टीम इंडिया की सफलता के लिए प्रार्थना की है. गौतम गंभीर इससे पहले भी कई बार दतिया आ चुके हैं और यहां विशेष पूजा अर्चना करा चुके हैं. जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो उससे पहले वह अक्सर दतिया स्थित मंदिर में आते हैं. गौतम गंभीर की मां पीतांबरा मंदिर में विशेष आस्था मानी जाती है.

गौतम गंभीर को देखने पहुंचे लोग

जैसे ही लोगों को गौतम गंभीर के दतिया आने की खबर लगी तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने को लिए पहुंच गए. उनके आगमन से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला. प्रशंसकों में उन्हें करीब से देखने और तस्वीरें लेने का उत्साह साफ दिखाई दिया. गंभीर ने भी बेहद सादगी के साथ वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. मंदिर प्रवास के दौरान गौतम गंभीर ने मंदिर परिसर में आयोजित धूमावती माई की आरती में भी भाग लिया. धार्मिक वातावरण के बीच उन्होंने पूरे विधि-विधान से पूजा की और कुछ समय तक मंदिर परिसर में मौजूद रहे.गौतम गंभीर की पीतांबरा पीठ के प्रति गहरी श्रद्धा मानी जाती है. वे इससे पहले भी कई बार यहां दर्शन करने पहुंच चुके हैं.

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वीआईपी दौरे को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से मंदिर परिसर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी. मंदिर के मुख्य प्रवेश मार्गों और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू बनी रहे. सुरक्षा इंतजामों के बीच दर्शन व्यवस्था बिना किसी बाधा के संचालित होती रही. गौतम गंभीर काफी देर तक मंदिर में रहे और इस दौरान पुजारियों ने उनकी विशेष पूजा अर्चना करवाई. टीम इंडिया के हेड कोच से पुजारियों ने बातचीत भी की है.

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