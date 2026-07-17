'दतिया तय करेगा 2028 की सियासत, मंच से दिख रहा नरोत्तम का दर्द...' उपचुनाव से पहले बीजेपी पर बरसे उमंग सिंगार

राज्य चुनें
दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज होने लगी है. इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने दतिया उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर तीखा हमला बोला है. नर्मदापुरम में आयोजित कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे उमंग सिंगार ने मीडिया से बातचीत के दौरान नरोत्तम मिश्रा के हालिया बयानों पर चुटकी ली और इसे 'टिकट न मिलने का दर्द' करार दिया.
मंच से झलक रहा है नरोत्तम मिश्रा का दर्द: उमंग सिंगार
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा. उन्होंने हाल ही में प्रशासनिक अधिकारियों पर नरोत्तम मिश्रा द्वारा जताई गई नाराजगी का जिक्र करते हुए कहा, 'मंच से कलेक्टर और एसपी पर नाराजगी जताना इस बात का सबूत है कि टिकट न मिलने की पीड़ा और राजनीतिक हताशा अब बाहर आ रही है. जब तक नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट की उम्मीद थी, तब तक वहां के एसपी उनके लिए प्रिय थे, और अब टिकट कटते ही वे अप्रिय हो गए। यह इनकी आपसी नूराकुश्ती है, जिसका असली सच चुनाव के बाद ही सामने आएगा.'
उमंग सिंगार ने आगे दावा किया कि दतिया का यह उपचुनाव सामान्य चुनाव नहीं है. यह सिर्फ एक विधानसभा सीट का फैसला नहीं करेगा, बल्कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2028 के अगले विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा. नर्मदापुरम के इटारसी में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन और संगठन मजबूती का मंत्र दिया.
दतिया में 30 जुलाई को होगी वोटिंग, 3 अगस्त को नतीजे
बता दें कि दतिया विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 3 अगस्त को मतगणना होगी. साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में दतिया सीट से कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को हराया था, लेकिन बैंक फ्रॉड केस में दोषी ठहराए जाने के बाद राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म हो गई. इसके बाद से यह सीट खाली है और अब इस सीट पर दोबारा चुनाव हो रहा है.
लखन पटेल से विभाग वापस लेने को लोधी समाज का बताया अपमान
हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्री लखन पटेल से विभाग वापस ले लिया था, जिस पर उमंग सिंगार ने सवाल खड़े किए हैं और इसे सामाजिक सम्मान से जोड़ा है. उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ मंत्री से अचानक इस तरह विभाग छीनना सीधे तौर पर लोधी समाज का अपमान है, जिसका जवाब प्रदेश की जनता आने वाले समय में देगी.
उमंग सिंघार ने मूंग खरीदी पर उठाए सवाल
उमंग सिंगार ने किसानों के मुद्दों को लेकर मोहन यादव सरकार को घेरते हुए एक और बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने राज्य में मूंग की कम खरीदी और किसानों की नाराजगी पर बोलते हुए कहा कि इस संकट के पीछे राज्य और केंद्र के बीच का आंतरिक तालमेल न होना है.