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'दतिया तय करेगा 2028 की सियासत, मंच से दिख रहा नरोत्तम का दर्द...' उपचुनाव से पहले बीजेपी पर बरसे उमंग सिंगार

कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में पहुंचे मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन और संगठन मजबूती का मंत्र दिया. इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर तीखा राजनीतिक हमला बोला.

Written ByAbhishek Gour
Published: Jul 17, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 09:16 PM IST
'दतिया तय करेगा 2028 की सियासत, मंच से दिख रहा नरोत्तम का दर्द...' उपचुनाव से पहले बीजेपी पर बरसे उमंग सिंगार

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Abhishek Gour

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अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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