'दतिया तय करेगा 2028 की सियासत, मंच से दिख रहा नरोत्तम का दर्द...' उपचुनाव से पहले बीजेपी पर बरसे उमंग सिंगार

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा. उन्होंने हाल ही में प्रशासनिक अधिकारियों पर नरोत्तम मिश्रा द्वारा जताई गई नाराजगी का जिक्र करते हुए कहा, 'मंच से कलेक्टर और एसपी पर नाराजगी जताना इस बात का सबूत है कि टिकट न मिलने की पीड़ा और राजनीतिक हताशा अब बाहर आ रही है. जब तक नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट की उम्मीद थी, तब तक वहां के एसपी उनके लिए प्रिय थे, और अब टिकट कटते ही वे अप्रिय हो गए। यह इनकी आपसी नूराकुश्ती है, जिसका असली सच चुनाव के बाद ही सामने आएगा.'