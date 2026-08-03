दतिया में क्यों हार गई बीजेपी? जानिए वो पांच वजहें, जिन्होंने कांग्रेस की राह कर दी आसान

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Datia Politics News: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं. यह सिर्फ एक सीट का फैसला ही नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति को बड़ा संदेश देने वाला परिणाम माना जा रहा है. बता दें किं, कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष को 6016 वोट के बड़े मार्जिन से हरा दिया. आशुतोष तिवारी की हार ही नहीं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी की रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस की जीत पर प्रदेश के कई शहरों में पटाखे फोड़कर और मिठाईयां बाटकर जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के खेमे में मायूसी नजर आ रही है.
दरअसल, बीजेपी ने दतिया उपचुनाव में उम्मीदवार तो बदल दिया, लेकिन चुनावी रणनीति में बदलाव नहीं कर पाई. पार्टी ने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह युवा चेहरे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा, लेकिन पूरा चुनाव नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक छाया से बाहर नहीं निकल पाया. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वाले कुंवर घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला. यही वजह रही कि सत्ताधारी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी दतिया उपचुनाव को नहीं बचा सकी.
1. पार्टी ने रणनीति नहीं बदली
दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवार तो बदल दिया, लेकिन चुनाव पूरी तरह पुरानी रणनीति के सहारे लड़ा. इस बार के चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट भी नहीं दिया गया, फिर भी पूरा चुनाव उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमता रहा. इससे दतिया के मतदाताओं में बदलाव का स्पष्ट संदेश नहीं मिल सका. लोगों को लगा कि बीजेपी ने सिर्फ चेहरा बदला है, रणनीति पर कोई बदलाव नहीं किया है. यही वजह है कि बीजेपी को दतिया में हार का सामना करना पड़ा.
2. अंदरूनी नाराजगी भारी पड़ी
दतिया उपचुनाव में आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी के अंदर ही अंदर विरोध खुलकर सामने आ गया. नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने प्रदर्शन किए, इस्तीफे दिए और असंतोष सार्वजनिक हो गया. चुनाव में संगठन की सबसे बड़ी ताकत एकजुट कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन दतिया में कई कार्यकर्ता पूरी सक्रियता से मैदान में नहीं दिखे. स्थानीय स्तर पर यही अंदरूनी खींचतान ने ही बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है.
3. घनश्याम का लोकल में दबदबा
कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह दतिया की राजनीति का जाना-पहचाना चेहरा माने जाते हैं. घनश्याम ने लंबे समय से इलाके में लोगों के बीच में सामाजिक और राजनीतिक संपर्क बनाए रखा है. ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक उनकी पहचान अलग रही. ऐसे में कांग्रेस को ऐसा उम्मीदवार मिला, जिसे लोगों के बीच अलग से स्थापित करने की जरूरत नहीं पड़ी. स्थानीय भरोसे ने कांग्रेस की राह आसान कर दी.
4. मतदाता नहीं निकले बाहर
दतिया उपचुनाव में मतदान प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में काफी कम रहा है. वहीं बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं के प्रचार के बावजूद अपने पारंपरिक समर्थकों को बूथ तक लाने में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी. खासतौर पर महिलाओं की भागीदारी भी अपेक्षा से कम रही. कम मतदान का सीधा असर बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ा. इस वजह से बीजेपी को दतिया उपचुनाव में नुकसान झेलना पड़ा.
5. विपक्ष बिखरा, फिर भी जीता
दतिया में कांग्रेस भी पूरी तरह एकजुट नहीं थी. पार्टी के अंदर ही अंदर गुटबाजी और मतभेद की खबरें लगातार सामने आती रहीं. इसके बावजूद घनश्याम सिंह अपनी स्थानीय पकड़ के दम पर चुनाव जीत गए. दूसरी तरफ बीजेपी अपने संगठन और सत्ता का लाभ नहीं उठा सकी. यही वजह रही कि अंदरूनी चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस जीत दर्ज करने में सफल रही.
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