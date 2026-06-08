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Datia crime news: दतिया जिले के सोनागिर थाना क्षेत्र के ग्राम महेवा में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों द्वारा एक परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि हमलावर घर में घुस गए और लाठी-डडों से मारपीट करने के साथ फायरिंग भी की. घटना में एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय दतिया में भर्ती कराया गया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम महेवा निवासी पवन यादव का जमीनी विवाद को लेकर सुरेंद्र यादव निवासी ग्राम रिछारी, राममिलन यादव निवासी महेवा, राजेंद्र यादव निवासी महेवा तथा प्रिंस उर्फ जे.पी. यादव निवासी महेवा से विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते रविवार सुबह करीब 5:30 बजे आरोपित कथित रूप से पवन यादव के घर पहुंच गए और घर में घुसकर हमला कर दिया.
मारपीट कर की तोड़फोड़
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमलावरों ने हथियारों से फायरिंग कर लाठी-डड़ों से मारपीट की. इतना ही नहीं, घर में रखे सामान में भी तोड़फोड़ की गई. हमले में एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए.
घायलों का आरोप
घायल पवन यादव ने बताया कि घटना की आशंका के चलते वह रात में ही सोनागिर थाने पहुंचा था और पुलिस को शिकायत भी दी थी, लेकिन उसे सुबह कार्रवाई का आश्वासन देकर वापस भेज दिया गय. इसके कुछ घंटों बाद ही आरोपितों ने हमला कर दिया.
जांच के बाद होगी कार्रवाई
घटना के बाद सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय दतिया में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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