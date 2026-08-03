/कौन हैं कुंवर घनश्याम सिंह? दतिया में बीजेपी को करारी मात देकर फिर बने विधायक, राजशाही परिवार से है नाता

घनश्याम कांग्रेस के वफादार सिपाही रहे

इतना ही नहीं दतिया विधानसभा की राजनीति की नब्ज बचपन से ही जानते हैं. इसके अलावा, घनश्याम सिंह का मध्य प्रदेश की सेवढ़ा विधानसभा सीट पर भी उनका दबदबा रहा है. कहा जाता है कि कुंवर घनश्याम सिंह कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा एक वफादार सिपाही के रूप में खड़े रहे. इतना ही नहीं उन्होंने जनता के बीच में जाकर हमेशा सक्रिय नेता के रूप में काम किया है. जमीन पर उतरकर उन्होंने जनता के सुख-दुःख में हमेशा साथ खड़े रहे.



घनश्याम सिंह का राजनीतिक सफर

कुंवर घनश्याम सिंह ने एक बार फिर से विधायक बन गए हैं. इनका राजनीतिक सफर काफी उतार-चढ़ाव रहा है. घनश्याम सिंह ने सन 1993 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर दतिया सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा का सफर तय किया था. उसके बाद उन्होंने 1998 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा. वहीं उन्होंने 1998 में हार के बाद 2003 में दतिया विधानसभा सीट से जोरदार वापसी की और दोबार विधायक बन गए.