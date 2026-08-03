/कौन हैं कुंवर घनश्याम सिंह? दतिया में बीजेपी को करारी मात देकर फिर बने विधायक, राजशाही परिवार से है नाता

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Kunwar Ghanshyam Singh Profile: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी का किला पूरी तरह ढहा दिया है. 3 अगस्त को दतिया उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को लगभग 6,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है. कुंवर घनश्याम सिंह चौथी बार विधायक बने हैं.
बता दें कि दतिया की राजनीति के लिए कुंवर घनश्याम सिंह कोई नया चेहरा नहीं है. वह यहां की राजनीतिक की नब्ज भी बखूबी जानते हैं. क्योंकि दतिया राजघराने और सेवढ़ा से ताल्लुक रखने वाले घनश्याम सिंह की छवि जमीनी और बेहद सरल नेता के रूप में जानी जाती है. कहा जाता है कि घनश्याम सिंह को राजनीति विरासत में मिली है, क्योंकि उनके पिता स्व. कृष्ण सिंह भी मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरों में एक रहे हैं.
घनश्याम कांग्रेस के वफादार सिपाही रहे
इतना ही नहीं दतिया विधानसभा की राजनीति की नब्ज बचपन से ही जानते हैं. इसके अलावा, घनश्याम सिंह का मध्य प्रदेश की सेवढ़ा विधानसभा सीट पर भी उनका दबदबा रहा है. कहा जाता है कि कुंवर घनश्याम सिंह कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा एक वफादार सिपाही के रूप में खड़े रहे. इतना ही नहीं उन्होंने जनता के बीच में जाकर हमेशा सक्रिय नेता के रूप में काम किया है. जमीन पर उतरकर उन्होंने जनता के सुख-दुःख में हमेशा साथ खड़े रहे.
घनश्याम सिंह का राजनीतिक सफर
कुंवर घनश्याम सिंह ने एक बार फिर से विधायक बन गए हैं. इनका राजनीतिक सफर काफी उतार-चढ़ाव रहा है. घनश्याम सिंह ने सन 1993 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर दतिया सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा का सफर तय किया था. उसके बाद उन्होंने 1998 में भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा. वहीं उन्होंने 1998 में हार के बाद 2003 में दतिया विधानसभा सीट से जोरदार वापसी की और दोबार विधायक बन गए.
सेवढ़ा विधानसभा सीट पर दबदबा
एक बार उन्हें कांग्रेस पार्टी ने 2018 में दतिया के पास सेवढ़ा विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतारा, जहां पर उन्होंने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी. घनश्याम सिंह ने बीजेपी पार्टी से उम्मीदवार राधेलाल बघेल को काफी वोटों के अंतर से हराया था. इसके बाद 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से सेवढ़ा विधानसभा सीट से में उतारा था. हालांकि, उस समय उन्हें हार का सामना करना पड़ा.
क्यों खाली हुई थी दतिया की सीट?
दतिया में उपचुनाव एक कानूनी मामले के चलते हुआ है. दरअसल, साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने यहां से जीत दर्ज की थी. लेकिन दिल्ली की एक कोर्ट ने इस साल अप्रैल में धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुना दी. कानून के मुताबिक, सजा मिलते ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई और यह सीट खाली घोषित कर दी गई. इसके बाद 30 जुलाई को विधानसभा चुनाव हुए. परिणाम आने से पहले कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को 6 साल के लिए पार्टी से निष्काषित कर दिया है. राजेंद्र भारती पर कुंवर घनश्याम सिंह ने भीतरघात का आरोप लगाया था और उन पर कार्रवाई की मांग भी की थी.
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