Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /दतिया
  • /कौन हैं कुंवर घनश्याम सिंह? दतिया में बीजेपी को करारी मात देकर फिर बने विधायक, राजशाही परिवार से है नाता

कौन हैं कुंवर घनश्याम सिंह? दतिया में बीजेपी को करारी मात देकर फिर बने विधायक, राजशाही परिवार से है नाता

Who is Kunwar Ghanshyam Singh: दतिया विधानसभा सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है. दतिया में कुंवर घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को बड़े मार्जिन से हराया है. आइए आपको कुंवर घनश्याम सिंह के राजनीतिक सफर के बारे में बतते हैं.

Written ByManish kushawah
Published: Aug 03, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:54 PM IST
कौन हैं कुंवर घनश्याम सिंह? दतिया में बीजेपी को करारी मात देकर फिर बने विधायक, राजशाही परिवार से है नाता
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Manish kushawah

Manish kushawah

मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बालाघाट में बड़ी लूट: सराफा व्यापारी से 2 करोड़ के सोने-चांदी के जेवरात लूटे
2
3
4
5