कलेक्टर के सामने आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने महिला को घसीटकर हटाया, वायरल Video से बवाल

MP News-मध्यप्रदेश के दतिया में कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हंगामा हो गया जब एक महिला ने शिकायत के समाधान न होने पर आत्मदाह की धमकी दे दी. महिला की धमकी के बाद कलेक्ट्रेट में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह महिला को काबू में किया और उसे घसीटते हुए लेकर गए. महिला को घसीटते हुए ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

प्लॉट से जुड़ा हुआ है मामला

मामला बड़ौनी नगर पालिका क्षेत्र के एक विवादित प्लॉट से जुड़ा है. महिला का कहना है कि उसने वर्ष 2019 में उक्त प्लॉट खरीदा था और उसके पास उसकी रजिस्ट्री दस्तावेज मौजूद हैं. महिला ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका ने उसी प्लॉट का नामांतरण किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर दिया, जिससे उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है.

कलेक्टर भी थे मौजूद

जब महिला ने आत्मदाह की धमकी दी, तब वहां कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े खुद मौके पर मौजूद थे. जो वीडियो सामने आया है उसमें कलेक्टर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि यह मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, इसमें प्रशासनिक स्तर पर कोई हस्तक्षेप संभव नहीं है. वहीं महिला को घसीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

चार बार हो चुकी है जांच

इस घटना को लेकर कलेक्टर स्वप्निल बांखेड़े ने बताया कि महिला की शिकायत पर अब तक चार बार जांच कराई जा चुकी है. संयुक्त कलेक्टर सहित विभिन्न स्तर के अधिकारी मौके पर जाकर तथ्यात्मक जांच कर चुके हैं. जांच में पाया गया कि मामला अदालत में लंबित है, इसलिए प्रशासन को इस पर कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है.

