Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3229154
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhदतिया

'देखो, मिल लिया कलेक्टर से, अब तो बात करोगी ना', गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने चंदौली से दतिया पहुंचा युवक

Datia News: उत्तर प्रदेश के चंदौली का रहने वाला 26 वर्षीय एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने के लिए करीब 600 किलोमीटर का सफर तय करके दतिया पहुंचा. उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि अगर वह सच में प्यार करता है तो दतिया कलेक्टर Swapnil Wankhede से मिलकर दिखाए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 26, 2026, 11:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'देखो, मिल लिया कलेक्टर से, अब तो बात करोगी ना', गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने चंदौली से दतिया पहुंचा युवक

Datia News: मध्य प्रदेश के दतिया जिले से प्यार और जुनून का एक अनोखा मामला सामने आया है. उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप रोकने की कोशिश में 600 किलोमीटर का सफर तय करके दतिया पहुंचा.  दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड ने शर्त रखी थी कि अगर वह उससे सच्चा प्यार करता है, तो उसे दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े से मिलकर दिखाना होगा.

गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने चंदौली से दतिया पहुंचा युवक
युवक का नाम राजकुमार है, जो 26 साल का है और टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करता है. अपनी गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने के लिए वह ट्रेन और बस से दतिया पहुंचा और कलेक्टर से मिलने के लिए दो दिनों तक इंतजार किया. सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचने पर, भीषण गर्मी, थकान और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ा. प्रशासन ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने समय पर इलाज किया और उसकी हालत स्थिर कर दी.

युवक ने कलेक्टर के साथ खिंचवाई फोटो
खास बात यह है कि जब उस युवक की तबीयत बिगड़ी, तो किसी को भी उसकी पहचान या दतिया आने के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.लेकिन मानवता को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया. इलाज के बाद जब युवक की हालत स्थिर हो गई, तो कलेक्टर ने खुद अस्पताल जाकर उसका हालचाल पूछा. वहां राजकुमार ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई. मुस्कुराते हुए कलेक्टर ने उसके साथ तस्वीरें और सेल्फी खिंचवाईं.

Add Zee News as a Preferred Source

बच गया ब्रेकअप!
राजकुमार ने तुरंत ये तस्वीरें अपनी गर्लफ्रेंड को WhatsApp पर भेजीं और खुशी से  कहा, "अब मैं ब्रेकअप से बच गया! मेरी गर्लफ्रेंड ने साफ कह दिया था कि अगर मैं कलेक्टर से नहीं मिला, तो वह मुझसे बात नहीं करेगी." राजकुमार ने बताया कि कलेक्टर ने उसे अपने बंगले में बुलाया है. युवक ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा कलेक्टर से मिलना और उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाना जो अब पूरी हो गई है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

datia newsmp news

Trending news

datia news
'अब तो बात करोगी ना', गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने चंदौली से दतिया पहुंचा युवक
kuno cheetahs shifting
MP के चीतें बढ़ाएंगे गुजरात की शान, कूनो से कच्छ भेजे जाएंगे 4 चीते...
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: ट्विशा की सास के CDR को सुरक्षित रखने पर सुनवाई, CM मोहन आज दिल्ली दौरे पर, पढ़ें बड़ी खबरें
bhopal news
भोपाल में बजेगा सायरन, दौड़ती एंबुलेंस से घबराएं नहीं, शहर में होगा मॉक ड्रिल
Bakrid Holiday
Bakrid Holiday 2026: MP में बदल गई बकरीद की छुट्टी की तारीख, जानिए 27 या 28 मई
Twisha Sharma Case
अब ट्विशा शर्मा मौत मामले में CBI करेगी जांच, भोपाल में दर्ज की एफआईआर
Katni News
मंदिर की जमीन को लेकर कटनी में बवाल, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाए आरोप
Padma Shri 2026
राष्ट्रपति भवन में बढ़ा एमपी-छत्तीसगढ़ का मान, इन 7 हस्तियों को मिला पद्मश्री सम्मान
Twisha Sharma Case
हर दिन 17 मौतें.. ट्विशा की कहानी, 'स्मार्ट' समाज में क्यों नहीं बुझ रही दहेज की आग?
betul news
‘घर बचा लो साहब..’,बैतूल के 70 परिवारों की गुहार, मेडिकल कॉलेज की जमीन पर बढ़ा विवाद