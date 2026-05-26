'देखो, मिल लिया कलेक्टर से, अब तो बात करोगी ना', गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने चंदौली से दतिया पहुंचा युवक

Datia News: उत्तर प्रदेश के चंदौली का रहने वाला 26 वर्षीय एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने के लिए करीब 600 किलोमीटर का सफर तय करके दतिया पहुंचा. उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि अगर वह सच में प्यार करता है तो दतिया कलेक्टर Swapnil Wankhede से मिलकर दिखाए.
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Datia News: मध्य प्रदेश के दतिया जिले से प्यार और जुनून का एक अनोखा मामला सामने आया है. उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप रोकने की कोशिश में 600 किलोमीटर का सफर तय करके दतिया पहुंचा. दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड ने शर्त रखी थी कि अगर वह उससे सच्चा प्यार करता है, तो उसे दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े से मिलकर दिखाना होगा.
गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने चंदौली से दतिया पहुंचा युवक
युवक का नाम राजकुमार है, जो 26 साल का है और टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करता है. अपनी गर्लफ्रेंड की शर्त पूरी करने के लिए वह ट्रेन और बस से दतिया पहुंचा और कलेक्टर से मिलने के लिए दो दिनों तक इंतजार किया. सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचने पर, भीषण गर्मी, थकान और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ा. प्रशासन ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने समय पर इलाज किया और उसकी हालत स्थिर कर दी.
युवक ने कलेक्टर के साथ खिंचवाई फोटो
खास बात यह है कि जब उस युवक की तबीयत बिगड़ी, तो किसी को भी उसकी पहचान या दतिया आने के मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.लेकिन मानवता को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया. इलाज के बाद जब युवक की हालत स्थिर हो गई, तो कलेक्टर ने खुद अस्पताल जाकर उसका हालचाल पूछा. वहां राजकुमार ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई. मुस्कुराते हुए कलेक्टर ने उसके साथ तस्वीरें और सेल्फी खिंचवाईं.
बच गया ब्रेकअप!
राजकुमार ने तुरंत ये तस्वीरें अपनी गर्लफ्रेंड को WhatsApp पर भेजीं और खुशी से कहा, "अब मैं ब्रेकअप से बच गया! मेरी गर्लफ्रेंड ने साफ कह दिया था कि अगर मैं कलेक्टर से नहीं मिला, तो वह मुझसे बात नहीं करेगी." राजकुमार ने बताया कि कलेक्टर ने उसे अपने बंगले में बुलाया है. युवक ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा कलेक्टर से मिलना और उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाना जो अब पूरी हो गई है.
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