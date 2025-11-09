Advertisement
MP में विचित्र घटना! खाना खाकर छत पर टहल रहा था युवक, अचानक लगी हवा में चली गोली

Datia News: दतिया के कोतवाली थाना क्षेत्र में राजगढ़ चौराहे के पास एक अजीबोगरीब घटना घटी. छत पर टहल रहे एक युवक के हाथ में अचानक गोली लग गई. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 09, 2025, 08:56 AM IST
Madhya Pradesh News: दतिया जिले में एक विचित्र घटना सामने आई है. यहां कोतवाली थाना क्षेत्र के राजगढ़ चौराहे के पास हवा में चली गोली से एक युवक घायल हो गया. जानकारी के अनुसार, घायल युवक जिगना थाना क्षेत्र के बरोदी गांव निवासी प्रमोद शर्मा का बेटा पवन शर्मा है. पवन अपने चाचा के घर पर रुका था. वह डबरा में धान बेचकर लौटा था और खाना खाने के बाद छत पर टहल रहा था. तभी अचानक उसके हाथ में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया. घटना के बाद उसके परिजन उसे तुरंत दतिया जिला अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है.

अचानक लगी हवा में चली गोली
दरअसल, कोतवाली थाना क्षेत्र के राजगढ़ चौराहे के पास एक युवक को गोली लगने से लोग दहशत में हैं. घटना काफी विचित्र है. युवक रात में खाना खाने के बाद अपने चाचा के घर की छत पर टहल ही रहा था कि तभी उसके हाथ में गोली लग गई. घायल युवक का नाम पवन शर्मा है. पवन शर्मा धान बेचने के बाद रात में अपने चाचा दीपक शर्मा के घर रुका था. बताया जा रहा है कि वह राजगढ़ गेट के पास मलखान सिंह सोलंकी के घर की छत पर खड़ा था, तभी अचानक हवा में उड़ी गोली उसे लग गई. घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए दतिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस जांच में जुटी
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वे विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहे हैं, जैसे कि गोलियां कहां से चलीं और कैसे लगीं. दतिया में पहले से ही गोलीबारी की दहशत थी, लेकिन अब हवा में गोलियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जिससे लोग और भी डर गए हैं.

