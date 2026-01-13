Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

दतिया में फिर गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट, युवक के खोपड़ी में मारी गोली, लगातार हत्याओं से कांपा शहर

Datia News: दतिया में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए. झांसी बाईपास रोड पर सीतासागर के सामने दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:17 PM IST
दतिया में फिर गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट, युवक के खोपड़ी में मारी गोली, लगातार हत्याओं से कांपा शहर

MP Crime News: मध्यप्रदेश के दतिया शहर में लगातार बढ़ रहे अपराधों के बीच  एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां कोतवाली थाना इलाके में सीतासागर के पास झांसी बाईपास रोड पर दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. अज्ञात हमलावरों ने बाइक सवार युवक को निशाना बनाते हुए उसके सिर की खोपड़ी में गोली मार दी. गोली लगते ही युवक ज़मीन पर गिर गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

दतिया में फिर से युवक की गोली मारकर हत्या
दरअसल, दतिया शहर में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. हत्या और गोलीबारी की घटनाएं लगातार हो रही हैं. कोतवाली थाना क्षेत्र में सीतासागर के पास झांसी बाईपास रोड पर दिनदहाड़े एक युवक की फिर से गोली मारकर हत्या कर दी गई. अज्ञात हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर जा रहे युवक के सिर में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
बताया जा रहा है कि गोली चलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और हमलावर मौके से भागने में कामयाब हो गए. गोली युवक की खोपड़ी से आर-पार हो गई. मृतक की पहचान जैतपुरा निवासी रामपाल गुर्जर के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश कर रही है.  फिलहाल, पुलिस हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पुराने विवादों या दुश्मनी के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: दतिया में सनसनी: युवक की गोली मारकर हत्या, UP से कर रहे थे पीछा, गाड़ी रुकते ही कर दी अंधाधुंध फायरिंग

 

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना
हाल ही में दतिया में हत्या और गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. कुछ ही दिन पहले ही दतिया जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन के  पट्ठापूरा इलाके में, मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक चार पहिया गाड़ी में जा रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी.  इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

