दतिया में फिर गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट, युवक के खोपड़ी में मारी गोली, लगातार हत्याओं से कांपा शहर

MP Crime News: मध्यप्रदेश के दतिया शहर में लगातार बढ़ रहे अपराधों के बीच एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां कोतवाली थाना इलाके में सीतासागर के पास झांसी बाईपास रोड पर दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. अज्ञात हमलावरों ने बाइक सवार युवक को निशाना बनाते हुए उसके सिर की खोपड़ी में गोली मार दी. गोली लगते ही युवक ज़मीन पर गिर गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

दतिया में फिर से युवक की गोली मारकर हत्या

दरअसल, दतिया शहर में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. हत्या और गोलीबारी की घटनाएं लगातार हो रही हैं. कोतवाली थाना क्षेत्र में सीतासागर के पास झांसी बाईपास रोड पर दिनदहाड़े एक युवक की फिर से गोली मारकर हत्या कर दी गई. अज्ञात हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर जा रहे युवक के सिर में गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि गोली चलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और हमलावर मौके से भागने में कामयाब हो गए. गोली युवक की खोपड़ी से आर-पार हो गई. मृतक की पहचान जैतपुरा निवासी रामपाल गुर्जर के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश कर रही है. फिलहाल, पुलिस हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पुराने विवादों या दुश्मनी के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है.

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

हाल ही में दतिया में हत्या और गोलीबारी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. कुछ ही दिन पहले ही दतिया जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन के पट्ठापूरा इलाके में, मोटरसाइकिल पर सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक चार पहिया गाड़ी में जा रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी. इस घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी.

