दतिया में सनसनी: युवक की गोली मारकर हत्या, UP से कर रहे थे पीछा, गाड़ी रुकते ही कर दी अंधाधुंध फायरिंग

MP Crime News: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के पट्ठापूरा इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने एक चार पहिया वाहन में यात्रा कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. गोलीबारी में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ यात्रा कर रहा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है.

युवक की अंधाधुंध गोली मारकर हत्या

दरअसल, कोतवाली पुलिस स्टेशन के पट्ठापूरा इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार चार अनजान लोगों ने एकफोरव्हीलर में जा रहे चार लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस घटना में पट्ठापूरा के रहने वाले राम मिलन यादव के बेटे सुरेंद्र यादव की गोली लगने से मौत हो गई, जो चार-पहिया गाड़ी में था, जबकि उसका साथी घायल हो गया और अभी उसका इलाज चल रहा है. पुलिस को CCTV फुटेज मिल गया है, लेकिन पीड़ितों ने बताया है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.

सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर

इस घटना का CCTV फुटेज बेहद चौंकाने वाला है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे. वे शहर के एक व्यस्त इलाके में कई मोटरसाइकिलों पर आए, और जैसे ही चार पहिया गाड़ी रुकी हमलावरों ने उसे घेर लिया. बिना किसी झिझक के उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाईं और हमला करने के बाद मौके से फरार हो गए.

जांच में जुटी पुलिस

पीड़ितों के मुताबिक, हमलावर उत्तर प्रदेश के चिरगांव से उनका पीछा कर रहे थे. पीछा करने वालों में बाइकों के साथ एक फोर-व्हीलर भी शामिल थी. हैरानी की बात यह है कि पीड़ितों ने अभी तक किसी पुरानी दुश्मनी या झगड़े की बात नहीं मानी है. दतिया पुलिस अब हमलावरों की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज देख रही है. यह साफ नहीं है कि यह घटना लंबे समय से चली आ रही गैंग दुश्मनी का नतीजा है या अचानक हुए झगड़े का, लेकिन अपराधियों की हिम्मत ने शहर में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

