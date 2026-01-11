Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3070443
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

दतिया में सनसनी: युवक की गोली मारकर हत्या, UP से कर रहे थे पीछा, गाड़ी रुकते ही कर दी अंधाधुंध फायरिंग

Datia News: दतिया में अज्ञात बाइक सवार हमलावरों ने फोरव्हीलर सवार लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस हमले में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 11, 2026, 09:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई जनरेटेड फोटो
एआई जनरेटेड फोटो

MP Crime News: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के पट्ठापूरा इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने एक चार पहिया वाहन में यात्रा कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. गोलीबारी में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ यात्रा कर रहा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है.

युवक की अंधाधुंध गोली मारकर हत्या
दरअसल, कोतवाली पुलिस स्टेशन के पट्ठापूरा इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार चार अनजान लोगों ने एकफोरव्हीलर में जा रहे चार लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस घटना में  पट्ठापूरा के रहने वाले राम मिलन यादव के बेटे सुरेंद्र यादव की गोली लगने से मौत हो गई, जो चार-पहिया गाड़ी में था, जबकि उसका साथी घायल हो गया और अभी उसका इलाज चल रहा है. पुलिस को CCTV फुटेज मिल गया है, लेकिन पीड़ितों ने बताया है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.

सीसीटीवी में कैद हुए हमलावर
इस घटना का CCTV फुटेज बेहद चौंकाने वाला है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे. वे शहर के एक व्यस्त इलाके में कई मोटरसाइकिलों पर आए, और जैसे ही चार पहिया गाड़ी रुकी हमलावरों ने उसे घेर लिया. बिना किसी झिझक के उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाईं और हमला करने के बाद मौके से फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में जुटी पुलिस
पीड़ितों के मुताबिक, हमलावर उत्तर प्रदेश के चिरगांव से उनका पीछा कर रहे थे. पीछा करने वालों में बाइकों के साथ एक फोर-व्हीलर भी शामिल थी. हैरानी की बात यह है कि पीड़ितों ने अभी तक किसी पुरानी दुश्मनी या झगड़े की बात नहीं मानी है. दतिया पुलिस अब हमलावरों की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज देख रही है. यह साफ नहीं है कि यह घटना लंबे समय से चली आ रही गैंग दुश्मनी का नतीजा है या अचानक हुए झगड़े का, लेकिन अपराधियों की हिम्मत ने शहर में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

datia newsmp news

Trending news

datia news
दतिया में सनसनी: युवक की गोली मारकर हत्या, UP से कर रहे थे पीछा
dhirendra krishna shastri
'बाबा तू एहसान फरामोश है... ', अब्दुल ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ उगला जहर
Sir
22 साल का वनवास खत्म! मंदसौर में SIR अभियान ने मिलाया बिछड़ा परिवार...
mp news
1101 ट्रैक्टरों की महा-रैली आज, CM मोहन दिखाएंगे हरी झंडी, जुटेंगे हजारों किसान
Shivpuri News
अब फास्ट होगी इंडिया पोस्ट की डिलीवरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की बड़ी घोषणा
chhatarpur news
कथा में मुस्लिम महिला ने दो बच्चों संग अपनाया हिंदू धर्म, परवीन शेख से बनीं जया
Surat Crime Branch
असली 'रहमान डकैत' का साम्राज्य खत्म! 20 सालों से पुलिस को दे रहा था चकमा...
Raipur Transfer List
जल जीवन मिशन में बड़ा बदलाव! 34 अधिकारियों का ट्रांसफर, इन अफसरों की बहाली, देखें
balod news
बालोद जंबूरी में संस्कृति का उत्सव, 2nd दिन कैंपिंग के साथ बच्चों ने मनाया राजस्थान
agar malwa news
आगर मालवा में केंद्रीय नारकोटिक्स की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई