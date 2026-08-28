देवास में 800 किलो मिलावटी मिठाई जमीन में दफन, प्रशासन का बड़ा एक्शन; दो दुकानों से जब्त हुआ था माल

उमरिया में भी बड़ी कार्रवाई

दूसरी ओर, उमरिया में रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए राजस्व और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने मिलावटी और घटिया खाने-पीने की चीजों की खरीद-बिक्री रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने शहर की दर्जनों दुकानों पर छापेमारी की और बेची जा रही चीजों की क्वालिटी की जांच की. दुकानों में साफ-सफाई की स्थिति भी देखी गई. इस्तेमाल हो रहे ईंधन की भी जांच की गई. जांच के दौरान होटल शिवालय की रसोई में घटिया क्वालिटी का खोया और मिल्क केक मिला. रसोई में गंदगी और कीड़े मिलने के बाद उसे तीन दिन के लिए सील कर दिया गया. कई दुकानों से नकली मावा, खराब मिल्क केक और घटिया क्वालिटी का खोया जब्त किया गया है. इसके अलावा कई दुकानों में इस्तेमाल हो रहे आधे दर्जन घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं.