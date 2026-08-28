देवास में 800 किलो मिलावटी मिठाई जमीन में दफन, प्रशासन का बड़ा एक्शन; दो दुकानों से जब्त हुआ था माल

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आगामी त्योहारों के सीजन को देखते हुए मध्य प्रदेश के देवास जिले में खाद्य विभाग और स्थानीय प्रशासन ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है. इस अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम ने शहर की दो अलग-अलग दुकानों पर छापा मारा और 800 किलो से ज्यादा मिलावटी मिठाइयां और हानिकारक एनालॉग मावा जब्त किया. जब्ती के बाद प्रशासन ने पूरे दूषित स्टॉक को एक गड्ढे में दफन करके हमेशा के लिए नष्ट कर दिया.
मिलावटी मिठाई और एनालॉग जमीन में दफन
दरअसल, मिलावटी खाने-पीने की चीजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग ने इन दुकानों से भारी मात्रा में मिठाइयां और एनालॉग मावा जब्त किया था. जांच और जब्ती के बाद, यह फैसला लिया गया कि इस सामान को नष्ट कर दिया जाए ताकि यह दोबारा बाजार में न आ सके. प्रशासन ने जब्त की गई मिठाइयों और दूसरी चीजों को जमीन में दबा दिया ताकि उन्हें दोबारा बेचा न जा सके और वे ग्राहकों तक न पहुंचें. बता दें कि त्योहारों के मौसम में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में मिलावटी या घटिया क्वालिटी के खाने-पीने के सामान से लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है. इसी वजह से खाद्य विभाग त्योहारों से पहले दुकानों और खाने-पीने की जगहों की जांच कर रहा है.
प्रशासन का बड़ा एक्शन
देवास में की गई इस कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने यह साफ संदेश देने की कोशिश की है कि मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाते रहेंगे. जब्त किए गए सामान को जमीन में दबाने का मकसद सिर्फ उसे नष्ट करना ही नहीं, बल्कि यह भी पक्का करना है कि मिलावटी मिठाइयां किसी और रास्ते से दोबारा बाजार में न पहुंच पाएं. इस ऑपरेशन ने त्योहारों के मौसम में खाने की चीजों की क्वालिटी पर नजर रखने और मिलावट की जांच करने की जरूरत को भी उजागर किया है.
उमरिया में भी बड़ी कार्रवाई
दूसरी ओर, उमरिया में रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए राजस्व और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने मिलावटी और घटिया खाने-पीने की चीजों की खरीद-बिक्री रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने शहर की दर्जनों दुकानों पर छापेमारी की और बेची जा रही चीजों की क्वालिटी की जांच की. दुकानों में साफ-सफाई की स्थिति भी देखी गई. इस्तेमाल हो रहे ईंधन की भी जांच की गई. जांच के दौरान होटल शिवालय की रसोई में घटिया क्वालिटी का खोया और मिल्क केक मिला. रसोई में गंदगी और कीड़े मिलने के बाद उसे तीन दिन के लिए सील कर दिया गया. कई दुकानों से नकली मावा, खराब मिल्क केक और घटिया क्वालिटी का खोया जब्त किया गया है. इसके अलावा कई दुकानों में इस्तेमाल हो रहे आधे दर्जन घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं.
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