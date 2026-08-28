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देवास में 800 किलो मिलावटी मिठाई जमीन में दफन, प्रशासन का बड़ा एक्शन; दो दुकानों से जब्त हुआ था माल

देवास में त्योहारों से ठीक पहले खाद्य विभाग और प्रशासन ने मिलावट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. उन्होंने दो दुकानों से 800 किलो से ज्यादा मिलावटी मिठाइयां और एनालॉग मावा जब्त किया और उस स्टॉक को जमीन में दबाकर नष्ट कर दिया.

Written ByAmit ShrivastavEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 28, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 02:01 PM IST
देवास में 800 किलो मिलावटी मिठाई जमीन में दफन, प्रशासन का बड़ा एक्शन; दो दुकानों से जब्त हुआ था माल

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अमित श्रीवास्तव देवास से रिपोर्टर हैं. 

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