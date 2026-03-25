चल मेरे घोड़े टिक..टिक..टिक, पेट्रोल किल्लत के बीच घोड़े पर सवार होकर ऑफिस पहुंचा बैंककर्मी; मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग

MP News: देवास में एक बैंक कर्मचारी को घोड़े पर सवार होकर ऑफिस पहुंचते देखा गया. जिस किसी ने भी इस शख्स को रास्ते पर देखा वो देखते ही रह गया. शख्स ने बताया कि पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतार की वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा है.
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Dewas News: मध्य प्रदेश के देवास में पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लाइन को देखते हुए एक बैंककर्मी ने ऐसा आइडिया अपनाया जिसे देखकर हर किसी ने कहा- वो अलग ही लेवल का बंदा था. दरअसल, एमपी के कई शहरों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत देखी जा रही है जिस वजह से पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतार और लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है. लोग पेनिक हो रहें हैं कि कहीं वे फ्यूल लेने में पीछे न रह जाएं. ऐसा ही कुछ हुआ गोपाल ठाकुर के साथ. इस पेनिक वाली स्थिति में उसने 'अपना दिमाग' लगाते हुए घोड़े की व्यवस्था की और घोड़े की सवारी करते हुए अपने ऑफिस पहुंचा.
चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक...
देवास के एयू फायनेंस बैंक के कर्मचारी गोपाल ठाकुर को बाकी लोगों की तरह ऑफिस जाना था. बुलेट तो थी लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं था. गोपाल पेट्रोल पंप तक भी पहुंचा लेकिन लंबी लाइन और लोगों और स्थिति देखकर उसने अपने कदम पीछे कर लिए. गोपाल ने फिर कहीं से घोड़े की व्यवस्था की जिसकी मदद से वो वक्त पर अपने ऑफिस पहुंच सकता था.
मुड़-मुड़ के देखने लगे लोग
गोपाल ने अपनी बुलेट घर पर रखी और घोड़े पर सवार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा. रास्ते पर जिस किसी ने भी ये दृश्य देखा हक्का-बक्का रह गया. कुछ लोगों ने झट से मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरु किया तो कुछ लोग बार-बार मुड़ कर गोपाल की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे सही है बॉस! घोड़े पर सवार गोपाल का ये वीडियो पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
ऑफिस के लोग भी रह गए दंग
गोपाल के घोड़े पर सवार होकर ऑफिस पहुंचते देख बाकी के सहकर्मी भी हैरान रह गए थे. वहीं वायरल वीडियो पर लोग कॉमेंट कर रहे कि- ऑफिस जाने की डेडिकेशन देख रहे हो! मध्य प्रदेश के कई शहरों से पेट्रोल-डीजल की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं. मंगलवार के दिन पेट्रोल पंपों पर लोगों का हुजूम देखने को मिला जहां हर कोई अपनी बारी के लिए इंतजार कर रहा था. एक तरफ सरकार पेट्रोल-डीजल की किल्लत की खबरों को बेबुनियाद और अफवाह बता रही है वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही स्थिति बयां कर रही है.