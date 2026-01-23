Advertisement
MP के इस स्टेट हाईवे की वैक्यूम से होगी सफाई, कचरा भी होगा इकट्ठा, चकाचक रहेगी सड़क

Bhopal Dewas State Highway: मध्य प्रदेश में अब स्टेट हाईवे को वैक्यूम टेक्नॉलॉजी से साफ किया जाएगा. इसके लिए एमपीआरडीसी और पंचायत विभाग के बीच एमओयू साइन हो गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 23, 2026, 01:57 PM IST
स्टेट हाईवे की होगी सफाई
MP State Highway: एमपी में स्टेट हाईवे की सफाई अब वैक्यूम टेक्नॉलॉजी से होगी, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बीच इस काम को लेकर एमओयू भी हो चुका है, जहां भोपाल-देवास स्टेट हाईवे को साफ करने से इसकी शुरुआत की जाएगी, जहां पूरे हाईवे को वैक्यूम मशीन साफ किया जाएगा और यहां का कचरा भी इकट्ठा किया जाएगा, ताकि सड़क पर किसी भी तरह की गंदगी और कचरा नहीं दिखना चाहिए, यह एक तरह का नया प्रयोग माना जा रहा है, जिसकी शुरुआत भोपाल देवास हाईवे से होगी. 

भोपाल-देवास हाईवे की होगी सफाई 

पंचायत विभाग और एमपीआरडीसी की तरफ से बताया गया कि स्टेट हाईवे पर कचरा संग्रहण और प्रबंधन के लिए यह शुरुआत की जा रही है. जिसके लिए पंचायत विभाग और एमपीआरडीसी ने समझौता कर लिया है, दोनों विभागों के सीनियर अधिकारियों के बीच इसके लिए एमओयू साइन हो गया है. एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक भरत यादव और ग्रामीण विकास विभाग के संचालक छोटे सिंह के बीच यह एमओयू साइन हुआ है. जिसके तहत देवास भोपाल हाईवे को पूरी तरह से साफ रखना है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है. जहां दोनों विभागों के बीच प्रभावी ढंग से काम किया जाएगा. 

कैसे होगी सफाई 

इस एमओयू के तहत भोपाल-देवास स्टेट हाईवे के बीच आने वाले शहरी और पंचायत क्षेत्रों में फुली मैकेनाइज्ड वाहन-माउंटेड रोड वैक्यूम लिटर कलेक्शन मशीन को लगाया जाएगा. इसके बाद इसी मशीन से सड़कों की सफाई की जाएगी. वहीं यहां पर कचरा भी इकट्ठा किया जाएगा, जहां कचरे को प्रभावी ढंग से वेस्ट किया जाएगा. यह सभी काम दैनिक दिनचर्या के तहत किया जाएगा. जहां एमओयू के हिसाब से सीहोर जिला पंचायत की निगरानी में यह काम होगा. इसके अलावा एमपीआरडीसी का भी इसमें योगदान रहेगा. 

स्टेट हाईवे को साफ करने के लिए यह एक नई प्रक्रिया है, इससे कचरे का भी निपटारा किया जाएगा. बता दें कि आने वाले समय में इस हाईवे को भी सिक्स लेन करने की प्रक्रिया चल रही है. जिसके लिए सफाई की प्रक्रिया को यही से शुरू किया जा रहा है. 

