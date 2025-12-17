इस ऑनलाइन गेमिंग App से रहें सावधान! देवास पुलिस ने करोड़ों के फ्रॉड का किया खुलासा, 11 लोग गिरफ्तार

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है, जो एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ज़रिए युवाओं से करोड़ों रुपये की ठगी कर रहा था. पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया और ₹50,000 कैश बरामद किए हैं. आरोपी लंबे समय से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़्यादा मुनाफे का लालच देकर युवाओं को फंसा रहे थे.

ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी

दरअसल, देवास में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चल रहे एक बड़े फ्रॉड रैकेट का आखिरकार खुलासा कर दिया है. यह मामला हाटपिपल्या पुलिस स्टेशन इलाके में सामने आया, जहां युवाओं को बड़े मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपये का चूना लगाया जा रहा था. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस संगठित गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के पास से 50,000 रुपये कैश भी बरामद किए हैं.

नकली वेबसाइट, QR कोड और लिंक का इस्तेमाल

बता दें कि यह पूरा मामला देवास ज़िले के हाटपिपल्या पुलिस स्टेशन इलाके का है. पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने एक संगठित गैंग का पर्दाफाश किया, जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के ज़रिए बड़े मुनाफे का लालच देकर युवाओं को धोखा दे रहा था और उनसे लाखों रुपये ऐंठ रहा था. जांच में पता चला कि आरोपियों ने पीड़ितों से पैसे वसूलने के लिए नकली वेबसाइट, QR कोड और लिंक का इस्तेमाल किया. इसके बाद धोखाधड़ी को पूरा करने के लिए पैसे अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए.

इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप से रहें सावधान!

यह गैंग funrep.pro, mydgp.online, और playerp.pro जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था. कार्रवाई के दौरान, पुलिस ने कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो जिले के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं. उनके पास से 50,000 रुपये कैश बरामद किए गए. पुलिस का मानना ​​है कि इस फ्रॉड नेटवर्क में कई राज्यों के युवा शामिल हो सकते हैं. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, और मामले की विस्तृत जांच चल रही है. पुलिस ने जनता से यह भी अपील की है कि वे किसी भी अनजान ऑनलाइन गेमिंग ऐप या इन्वेस्टमेंट स्कीम के झांसे में न आएं.

