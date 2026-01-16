MP के थैलेसीमिया पीड़ितों का मुफ्त में होगा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, NHM-मेदांता फाउंडेशन के बीच MoU साइन, जानें किसे और कैसे मिलेगा लाभ

Bone marrow transplant: मध्यप्रदेश में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर है. अब प्रदेश में बोन मैरो ट्रांसप्लांट पूरी तरह निशुल्क होगा. इस योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) मध्यप्रदेश और नई दिल्ली स्थित मेदांता फाउंडेशन के बीच एमओयू हुआ है. इसका लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है.

यह पहल कोल इंडिया थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के अंतर्गत शुरू की गई है. समझौते के अनुसार पहले चरण में इंदौर, उज्जैन और देवास जिलों के थैलेसीमिया मरीजों को योजना में शामिल किया जा रहा है. इसके तहत बच्चों और उनके भाई-बहनों की एचएलए टाइपिंग (Human Leukocyte Antigen) कराई जाएगी. पात्र पाए पाए जाने पर मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली भेजा जाएगा, जहां बोनमैरो ट्रांसप्लांट पूरी तरह निशुल्क किया जाएगा. इसके अलावा मरीज और परिजनों को यात्रा और ठहरने पर का पूरा खर्च फाउंडेशन उठाएगी.

कोल इंडिया थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तहत हुआ समझौता

बता दें कि मध्यप्रदेश में थैलेसीमिया के दो हजार से अधिक मरीज पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 1800 लोग नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर हैं. चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि थैलेसीमिया का एक मात्र स्थायी उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांट है. कोल इंडिया थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तहत हुए इस समझौते के पहले चरण में मध्यप्रदेश के कुछ जिलों को शामिल किया गया है.

किन बच्चों को मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ उन्हीं मरीजों को दिया जाएगा जिनकी आयु 12 वर्ष या उससे कम हो और परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो. इसके साथ ही मरीज के भाई या बहन का 100 प्रतिशत एचएलए मैच होना जरूरी होगा.

बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च 15 से 30 लाख तक आता है

प्राइवेट अस्पतालों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्च 15 से 30 लाख रुपए तक होता है, और ज्यादातर परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इलाज का खर्च नहीं उठा पाते. इसलिए मरीजों को अक्सर पूरी जिंदगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है. ऐसे में सरकारी मदद मिलने से स्थिति बदल सकती है.

