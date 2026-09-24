Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /देवास
  • /CM मोहन यादव ने 35.42 लाख हितग्राहियों को दी बड़ी सौगात: खातों में ट्रांसफर किए ₹212.57 करोड़, सेवा संकल्प बाइक यात्रा के राइडर्स से PM मोदी ने किया संवाद

CM मोहन यादव ने 35.42 लाख हितग्राहियों को दी बड़ी सौगात: खातों में ट्रांसफर किए ₹212.57 करोड़, सेवा संकल्प बाइक यात्रा के राइडर्स से PM मोदी ने किया संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवास जिले के पुंजापुरा में "सेवा संकल्प अभियान" के तहत निकाली जा रही 'सेवा संकल्प बाइक यात्रा' के राइडर्स से वर्चुअली संवाद किया. इस संवाद में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 35.42 लाख हितग्राहियों के खातों में 212.57 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 24, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 03:10 PM IST
CM मोहन यादव ने 35.42 लाख हितग्राहियों को दी बड़ी सौगात: खातों में ट्रांसफर किए ₹212.57 करोड़, सेवा संकल्प बाइक यात्रा के राइडर्स से PM मोदी ने किया संवाद

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सूली पर लटके किसान...चिता आंदोलन के 12वें दिन शुरू हुआ नया सत्याग्रह
2
3
4
5