/CM मोहन यादव ने 35.42 लाख हितग्राहियों को दी बड़ी सौगात: खातों में ट्रांसफर किए ₹212.57 करोड़, सेवा संकल्प बाइक यात्रा के राइडर्स से PM मोदी ने किया संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के युवाओं औ बच्चों को बेहतर शिक्षा और रोजगार देने के लिए सभी प्रकार से प्रयास किए हैं. शासकीय स्कूलों के मेधावी बच्चों को लैपटॉप, स्कूटी, साइकिलें, किताबें और स्कॉलरशिप दी जा रही है. प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में ड्रॉप आउट दर कभी 16 प्रतिशत थी, लेकिन हमारी सरकार के प्रयासों से अब ड्रॉप आउट दर शून्य हो गई है. राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा का बजट 38 हजार करोड़ तय किया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वड़नगर से वाराणसी और वाराणसी से वड़नगर तक 35 हजार किलोमीटर से अधिक दूरी की बाइक सेवा यात्रा निकाली जा रही है. लगभग 17 हजार किलोमीटर यानी हमारे सेवा यात्री आधी से अधिक दूरी मध्य प्रदेश की धरती पर तय करेंगे. हमार युवा जिम्मेदार और जागरुक बनें. इनके आधार पर भविष्य का मध्य प्रदेश और देश समृद्ध होगा. प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में 18 हजार पदों नई भर्ती की है. एमएसएमई सेक्टर से 1 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है. मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है. सीएम डॉ. यादव ने कहा नगर कर्णावद पुलिस सहायता केंद्र को थाने में परिवर्तित किया जाएगा. इसके साथ ही शासकीय आवास और खाद आदि के भंडारण के लिए सरकारी गोदाम के निर्माण की अनुमति एवं आवश्यक राशि स्वीकृत की जाती है. पुलिस बल के लिए भी आवास की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर जवान तक 18,000 पदों पर भर्ती की जा रही है. इसके साथ ही सरकार द्वारा कुल 85,000 नए पदों पर भर्ती का कार्य किया जा रहा है.