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दिल्ली से सीधे इंदौर पहुंचे CM मोहन यादव, देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के घायलों से की मुलाकात; समुचित उपचार के दिए निर्देश

Dewas News: मध्य प्रदेश के देवास जिले में गुरुवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के घायल नागरिकों से भेंट कर उनके उपचार की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे से प्रभावित लोगों की हरसंभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 15, 2026, 11:13 AM IST
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दिल्ली से सीधे इंदौर पहुंचे CM मोहन यादव, देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के घायलों से की मुलाकात; समुचित उपचार के दिए निर्देश

Dewas Firecracker Factory Blast: मध्य प्रदेश के देवास जिले के टोंककला में गुरुवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. गुरुवार को दिल्ली दौरे के बाद सीएम मोहन यादव सीधे इंदरौ पहुंचे और घायल नागरिकों से भेंट कर उनके उपचार की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे से प्रभावित लोगों की हरसंभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है. सीएम ने सभी घायलों के समुचित उपचार के निर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दिए. इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे.

दिल्ली में कार्यक्रम रद्द कर पहुंचे इंदौर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अन्य कार्यक्रम निरस्त कर नई दिल्ली से इंदौर पहुंचकर अस्पतालों में उपचार के लिए भर्ती घायलों से भेंट की. सीएम डॉ. मोहन यादव ने सर्वप्रथम एयरपोर्ट से चोइथराम हॉस्पिटल पहुंचकर देवास के हादसे के कारण घायल हुए नागरिकों से मुलाकात की और उनका उपचार कर रहे चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए. सीएम मोहन यादव ने एमवाय अस्पताल में दाखिल घायलों से भी मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना.

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मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज पूर्वान्ह में इस हादसे की जानकारी प्राप्त होते ही  देवास जिला प्रशासन को हादसे से प्रभावित नागरिकों की हर संभव सहायता के निर्देश दिए थे. इंदौर में उपचार करवा रहे घायलों का पूरा ध्यान रखने के निर्देश भी दिल्ली से ही दिए गए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दिवंगत नागरिकों के परिजन को मध्य प्रदेश शासन की ओर से 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने एवं घायलों का निःशुल्क इलाज करने के लिए निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें- देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट अपडेट: अब तक 5 की मौत, CM मोहन ने जताया दुख, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट

देवास जिले के टोंककला गांव में चल रही पटाखा फैक्ट्री में करीब 400 से 500 लोग काम करते है और यह फैक्ट्री करीब 6 से 8 महीने पहले ही बनी थी, जबकि यहां अभी भी निर्माण कार्य चल रहा था. रोजाना की तरह गुरुवार (14 मई) को भी सुबह से सबकुछ सामान्य चल रहा था और अंदर कुछ श्रमिक काम कर रहे थे. लेकिन, अचानक सुबह 11 बजकर 30 मिनट के आसपास फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया. धमाके के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.

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