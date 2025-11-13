Advertisement
थाने में खुला कैश काउंटर! देवास में 11 आरोपियों से बुलवाए लाखों रुपए, डील एक्सपोज होने पर 2 SI सस्पेंड

Dewas News-देवास में एसपी ने कमलापुर थाना प्रभारी और चापड़ा चौकी प्रभारी को लाइनअटैच कर दिया है. दोनों ही पुलिसकर्मियों पर एक मामले में लापरवाही और पैसों के लेनदेन के आरोप लगे थे. वहीं इस मामले में एक महिला पुलिसकर्मी की भूमिका भी संदिग्ध है. इस मामले को लेकर देवास में सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हुआ था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 13, 2025, 11:17 PM IST
Dewas Cash Deal in Police Station-मध्यप्रदेश के देवास जिले में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है. कमलापुर थाना प्रभारी उपेंद्र नाहर और चापड़ा चौकी प्रभारी राकेश नरवरिया को एसपी पुनीत गेहलोद ने गुरुवार को निलंबति कर लाइन अटैच कर दिया है. दोनों पर एक मामले में लापरवाही और लेनदेन के गंभारी आरोप लगे थे. इन आरोपों को लेकर ही यह कार्रवाई की गई है. 

लाखों की धोखाधड़ी का है मामला
जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में कमलापुर थाना प्रभारी उपेंद्र नाहर ने विदिशा, इंदौर और अन्य जगहों से करीब 11 युवकों को थाने बुलवाया था. बताया गया कि अगले दिन सभी युवकों से थाने में नकद रुपए मंगवाए गए और उसके बाद उन्हें वहीं से जमानत दे दी गई. 

पैसों की छिपाई गई जानकारी
इस पूरे मामले के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह किया गया और मामले की सही जानकारी साइबर ठगी के रूप में पेश नहीं की गई. पीड़ित पक्ष को भी यह कहकर टाल दिया गया कि मामला कोर्ट से निपटाया जाएगा और जब्त किए गए पैसों की जानकारी छिपाई गई. जब यह जानकारी एसपी पुनीत गेहलोद तक पहुंची तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए उपेंद्र नाहर को कमलापुर थाने से हटाकर कन्नौज थाने भेज दिया, लेकिन विभागीय जांच के डर से उपेंद्र नाहर वहां नहीं पहुंचा और सीधे सिक लीव पर चला गया. 

महिला अधिकारी भी घेरे में 
इस पूरे में एक महिला अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है, जो पहले इंदौर में पदस्थ रही हैं. पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ बी जांच की तैयारी में है. इसी बाच सोशल मीडिया पर सिवनी कांड को लेकर वायरल एक मैसेज ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है. वायरल संदेश में आरोप लगाया गया था कि लाखों रुपए का लेनदेन एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी और दोनों एसआई के द्वारा किया गया है. 

मामले की जांच जारी है
इस प्रकरण को लेकर एसपी पुनीत गेहलोद ने कहा कि उपेंद्र और राकेश दोनों का नाम प्रकरण में सामने आया है. विवेचना में लापरवाही के साथ लेनदेन के आरोप भी मिले हैं. दोनों को निलंबित कर लाइन अटैच किया गया है और मामले की जांच जारी है.

