बैंड, बाजा और धोखा... बारात लेकर देवास पहुंचे 42 दूल्हे, करते रहे इंतजार, लेकिन गायब हो गईं दुल्हनें!

Grooms Cheated in Dewas-मध्य प्रदेश के देवास से हैरान करने वाला मामला सामना आया है, जहां ठगों ने शादी कराने के नाम पर 42 परिवारों को अपना निशाना बनाकर ठगी की है. आरोपियों ने लड़कों के परिवारों से कहा था कि वे सामूहिक विवाह सम्मेलन में इंदौर के एक अनाथ आश्रम की लड़कियों से उनकी शादी कराएंगे. परिवारों को लड़कियों के नाम पर मॉडल्स की तस्वीरें भेजी गई थीं. इस झांसे में लेकर आरोपियों ने एक परिवार से 12 से लेकर 20 हजार रुपए वसूले थे. रविवार को जब अलग-अलग जिलों से दूल्हे अपनी बारात और रिश्तेदारों के साथ देवास पहुंचे, तो वहां कोई दुल्हन नहीं पहुंची.

आरोपी बनाते रहे बहाना

रविवार सुबह करीब 8 बजे जब दूल्हे और उनके परिवार वाले आयोजन वाली जगह पर पहुंचे, तो उन्हें वहां मुख्य आयोजक मुकेश बैरागी और उसकी पत्नी सुनीता मिले. दोनों ने उनसे कहा कि दुल्हनें इंदौर से कुछ ही देर में आने वाली हैं. यह बहाना बनाकर वे सुबह से लेकर रात 10 बजे तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहे. जब काफी रात होने के बाद भी कोई नहीं आया, तो परेशान परिवारों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा कर दिया. सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और आयोजक पति-पत्नी के साथ पीड़ितों को थाने ले गई.

मॉडल्स की फोटो दिखाकर फंसाया

पीड़ितों ने बताया कि उनसे रजिस्ट्रेशन और शादी के नाम पर हजारों रुपए ठग लिए. जब उन्होंने लड़कियों की फोटो देखने को कहा, तो ठगों ने सोशल मीडिया से मॉडल्स की तस्वीरें निकालकर उनके मोबाइल पर भेज दीं. पीड़ितों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वे घर से हल्दी-मेहंदी लगाकर न आएं और सादे कपड़ों में ही पहुंचे, क्योंकि दूल्हे के कपड़े और बाकी का सामान वहीं दिया जाएगा. कई दूल्हे भारी-भरकम किराया देकर गाड़ियां लेकर आए थे और उनके साथ आए मेहमान भी रात भर भूखे-प्यासे परेशान होते रहे.

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4 पर केस दर्ज, पति-पत्नी गिरफ्तार

थाने में हुई पूछताछ के दौरान आरोपी मुकेश ने सारा दोष अपने बड़े भाई दिनेश बैरागी और ससुर नरसिंह दास बैरागी पर मढ़ दिया. मुकेश का कहना है कि उसके भाई ने ही अनाथ आश्रम की लड़कियों की शादी की बात कहकर वर पक्ष के नंबर दिए थे, लेकिन ऐन वक्त पर भाई ने अपना मोबाइल बंद कर लिया. पुलिस ने इसे पूरे मामले में मुकेश, उसकी पत्नी सुनीता, भाई दिनेश और ससुर नरसिंह दास के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है. मुकेश और सुनीता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी दो आरोपियों की तलाश जारी है.

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