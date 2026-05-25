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सड़कों पर खुलेआम दौड़ लगा रही है 'मौत'...देवास में 15 लोगों से ज्यादा लोगों काटकर भागा कुत्ता, इलाके में दहशत

Dewas News-देवास में रविवार देर रात एक पागल कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया और राह चलते लोगों व मैरिज गार्डन के कर्मचारियों सहित 15 से ज्यादा लोगों को काटकर घायल कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. नगर निगम की टीम सोमवार सुबह से ही कुत्ते की तलाश में जुटी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 25, 2026, 03:12 PM IST
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सड़कों पर खुलेआम दौड़ लगा रही है 'मौत'...देवास में 15 लोगों से ज्यादा लोगों काटकर भागा कुत्ता, इलाके में दहशत

Dewas Street Dog Terror-मध्यप्रदेश के देवास के आवासनगर इलाके में रविवार देर रात एक आवारा कुत्ते ने आतंक मचा दिया. क्षेत्र के ए, बी, सी और डी सेक्टर में इस कुत्ते ने रास्ते से गुजर रहे लोगों पर हमला कर दिया और देखते ही देखते 15 से ज्यादा लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. लोगों को काटने के बाद कुत्ता भाग निकला. एक ही इलाके में लगातार लोगों पर हमले की खबर से पूरे क्षेत्र में डर और हड़कंप का माहौल बन गया. 

देर रात डंडे लेकर निकले लोग
क्षेत्रीय पार्षद प्रतिनिधि राज वर्मा ने बताया कि हमला करने वाला एक ही कुत्ता है, जिसने किसी के हाथ, किसी के पैर तो किसी के सिर पर हमला किया है. कुत्ते के इस तरह के हिंसक व्यवहार को देखकर लग रहा है कि वह पागल हो गया है. घटना के बाद रात को ही लोग लाठी और डंडे लेकर कुत्ते की तलाश में निकल पड़े और रात करीब 1.30 बजे तक उसे ढूंढते रहे. 

नगर निगम की टीम तलाश में जुटी
सोमवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर नगर निगम की कु्त्ता पकड़ने वाली टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने इलाके की गलियों, मुख्य सड़कों और बैक लेन में काफी खोजबीन है, लेकिन फिलहाल कुत्ता कहीं नजर नहीं आया. नगर निगम की टीम लगातार कुत्ते को ढूंढने का प्रयास कर रही है, ताकि कुत्ता और लोगों पर हमला पर न कर सके. 

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मैरिज गार्डन में घुसकर भी किया हमला
यह कुत्ता इतना हिंसक हो चुका था कि वह पुलिस थाने के पास बने एक मैरिज गार्डन में भी घुस गया और वहां काम करने वाले कई कर्मचारियों को अपना शिकार बना लिया. घायलों में विजय सिंह तंवर, ओमप्रकाश पुरोहित और सुनील ठाकुर सहित कई लोग शामिल हैं. जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अजय पटेल ने बताया कि रात में ही सभी घायलों का इलाज शुरू कर दिया गया था और सोमवार को घायलों को एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं. नगर निगम आयुक्त को भी घटना की जानकारी रात में ही दे दी गई थी.

यह भी पढ़ें-बारात लेकर देवास पहुंचे 42 दूल्हे, करते रहे इंतजार, लेकिन गायब हो गईं दुल्हनें!

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