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देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट अपडेट: अब तक 5 की मौत, CM मोहन ने जताया दुख, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

Dewas Pataka Factory Blast: देवास जिले के टोंक कलां क्षेत्र में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. इस हादसे में अब तक 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा  गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 15, 2026, 07:14 AM IST
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देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट अपडेट: अब तक 5 की मौत, CM मोहन ने जताया दुख, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

Dewas Pataka Factory Blast: देवास जिले के टोंक कलां इलाके गुरुवार सुबह एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से हड़कंप मच गया. सुबह करीब 11:30 बजे अचानक जोरदार धमाका होने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल. इस दर्दनाक हादसे में अब तक पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. उज्जैन संभागायुक्त कार्यलय द्वारा जारी आदेश के तहत पटाखआ फैक्ट्री ब्लास्ट मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी. इस जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठित की गई है, जिसमें उज्जैन के अपर कलेक्टर अतेंद्र सिंह गुर्जर और इंदौर स्थित औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की संचालक स्तर अधिकारी नमिता तिवारी को शामिल किया गया है.

फैक्ट्री संचालक पर लगा NSA
टोंखुर्द पुलिस थाने ने फैक्ट्री ऑपरेटर सहित चार आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. गिरफ्तार फैक्ट्री ऑपरेटर अनिल मालवीय से पूछताछ जारी है. वहीं देवास के जिला कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने इस मामले में आरोपी और संबंधित फैक्टरी के मालिक अनिल मालवीय के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. अनिल मालवीय के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक द्वारा सौंपी गई एक रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें पटाखों के लाइसेंस के दुरुपयोग और निर्धारित नियमों व शर्तों का पालन न करने का जिक्र किया गया है. आदेश के मुताबिक जांच दल को एक सप्ताह के भीतर पूरे मामले की पड़ताल कर तथ्यात्मक रिपोर्ट आयुक्त कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी.

उक्त सदस्य निम्नबिन्दुओ की जांच करेंगे

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  •  अग्नि दुर्घटना एवं विस्फोट के संभावित कारण.
  •  Explosive Rules के विभिन्न प्रावधान के पालन कि स्थिति.
  •  National Building Code, 2016 के प्रावधान के पालन कि स्थिति.
  •  घटना स्थल व जिले में अन्य जारी अनुज्ञप्तियों की स्थति.
  •  दुर्घटना स्थल पर जारी किये गये अनुज्ञप्तियों की वस्तुस्थिति.
  •  अन्य विभागों की भूमिका
  • इस तमाम अलग-अलग बिंदुओं की जांच अधिकारी करेंगे.

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5 मजदूरों की मौत
बताया जा रहा है कि मृत मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे. शुरुआत में तीन मजदूरों की मौत की खबर आई थी, जिसके बाद गुरुवार देर रात दो और मजदूरों ने भी अमलतास अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है. हालांकि प्रशासन ने अब तक आधिकारिक तौर पर केवल तीन मौतों की पुष्टि की है.

सीएम ने घटनास्थल का किया दौरा 
हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जान-माल के नुकसान पर अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की. सीएम ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को घटनास्थल का दौरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने दुर्घटना की जांच के भी आदेश दिए हैं. इसके साथ ही दिल्ली से लौटने बाद सीएम ने  हादसे में घायल श्रमिकों का चोइथराम, एमवाय और अमलतास अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना. इस दौरान चिकित्सा अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए.

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