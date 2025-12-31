जिनकी शादी नहीं हो रही, उन्हें निशाना बना रहा है यह गैंग...दो लुटेरी दुल्हनें पकड़ाई

Fake Bride Arrested-मध्यप्रदेश के देवास जिले में शादी के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है. दो दुल्हन अपनी शादी के 8वें दिन ही पतियों को नींद की गोलियां खिलाकर 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गईं थीं. पुलिस ने दोनों दुल्हनों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि गिरोह ने शादी कराने के बदले दोनों युवकों से तीन लाख रुपए की लूट की थी. यह गैंग उन युवकों को निशाना बनाता था, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है.

छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं आरोपी

इस मामले में पुलिस ने आरोपियों से 1.95 लाख रुपए नकद, एक कार और मंगलसूत्र बरामद किया है. इस गैंग के सभी आरोपी छिंदवाड़ा जिले के रहने वाले हैं. पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से ठगी की वारदातों को लेकर पूछताछ कर रही है. पूछताछ में अन्य वारदातों का खुलासा होने की भी आशंका है.

16 दिसंबर को हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार, 26 दिसंबर को जिले के बेड़ामऊ के रहने वाले रवि जाटव और सतीश डोरिया ने कमलापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि 16 दिसंबर को छिंदवाड़ा के रहने वाले मनीष चौबे के माध्यम से उनकी शादी जटाशंकर मंदिर, बागली में कराई थी. यह शादी आरती मरकाम और सरिता परतेती से फूलमाला और लिखा-पढ़ी के जरिए संपन्न कराई गई थी.

23 दिसंबर को हुईं फरार

इस शादी को कराने के नाम पर मनीष चौबे, अजय मरकाम और पार्वती उइके ने तीन लाख रुपए की नकद राशि ली थी. शादी के बाद दुल्हनें करीब एक हफ्ते कर रुकीं. इसके बाद 23 दिसंबर को दोनों दुल्हनें घर में खाने के दौरान नींद की गोलियां मिलाकर फरार हो गईं. इस घटना के बाद दोनों परिवारों को ठगी का पता चला.

गैंग युवकों को करता था टारगेट

इस मामले में कमलापुर थाना प्रभारी एसएस मीणा ने बताया कि यह पांच लोगों का संगठित गिरोह है. इस गिरोह का एक सदस्य ऐसे युवकों से संपर्क करता था, जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही होती थी. इसके बाद यह मोटी रकम वसूलने के बाद झूठे नाम-पते पर शादी कराते थे और शादी के कुछ ही दिनों के बाद फरार हो जाते थे. इसकी योजना पहले से ही तैयार रहती थी. इस पूरे मामले में पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने इस तरह से कई और वारदातों को अंजाम दिया है. सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है.

