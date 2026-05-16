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देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में बड़ा एक्शन, SDM और नायब तहसीलदार सस्पेंड, लापरवाही बरतने पर गिरी गाज

Dewas News-देवास हादसे पर बड़ा एक्शन हुआ है. हादसे के बाद लापरवाही को लेकर संभाग आयुक्त ने एसडीएम और नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया है. इस हादसे में अब तक 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है, कई घायल हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 16, 2026, 06:00 PM IST
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देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में बड़ा एक्शन, SDM और नायब तहसीलदार सस्पेंड, लापरवाही बरतने पर गिरी गाज

Dewas Factory Blast Action-मध्यप्रदेश के देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन हुआ है. इस हादसे के बाद प्रशासनिक लापरवाही और अधिकारियों पर उठे सवालों के बीच शनिवार दोपहर को संभाग आयुक्त ने एसडीएम संजीव सक्सेना और नायब तहसीलदार रवि शर्मा को निलंबित कर दिया है. टोंक कलां में फैक्ट्री ब्लास्ट हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो चुकी है, कई मजदूर गंभीर रूप से झुलसे हुए जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. गुरुवार को सीएम मोहन यादव ब्लास्ट में घायल हुए मजदूरों से मिलने इंदौर के चोइथराम अस्पताल पहुंचे थे. उन्होंने डॉक्टरों से भी मुलाकात की थी.

बड़े पैमाने पर बारूद था जमा
जिस फैक्ट्री में यह ब्लास्ट हुआ था वहां कम बारूद वाले लाइसेंस पर बड़े पैमाने पर विस्फोटक जमा किया गया था. बिना सुरक्षा इंतजामों के मजदूरों से काम कराया जा रहा था. हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार विभागों ने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की. जब हादसा हो गया तब यह सवाल उठा कि जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे. क्या अधिकारी हादसा होने का इंतजार कर रहे थे?

हादसे के बाद जागा प्रशासन
गुरुवार दोपहर को जब यह हादसा हुआ और 5 मजदूरों की मौत हो गई. तब खुलासा हुआ कि फैक्ट्री के लाइसेंस प्रक्रिया, निर्माण कार्य, विस्फोटक सामग्री और सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर संचालन किया जा रहा था. जब मामले ने तूल पकड़ा तो प्रशासन हरकत में आया. अब राजस्व विभाग ने लापरवाही बरतने वाले दो अधिकारियों को निलंबित किया है. 

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नहीं हुई नियमित जांच
जांच में सामने आया है कि पटाखा फैक्ट्री की नियमित जांच नहीं की गई. अधिकारियों की यह जिम्मेदारी थी कि वह हर महीने निरीक्षण करें. यह जांच करें की फैक्ट्री में लाइसेंस के अनुसार पटाखे और विस्फोटक सामग्री रखी जा रही है या नहीं. लेकिन नियमों को ताक पर रखा गया और गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया. 

प्रशासन ने मानी गलती
अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद प्रशासन ने माना है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ. प्रशासन का मानना है कि अधिकारियों की लापरवाही, उदासीनता और नियमों के पालन में अनियमितता के कारण यह हादसा हुआ. निलंबन अवधि के दौरान अधिकारियों का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय देवास रहेगा और नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. 

हादसे के दिन पहुंचे थे दोनों अधिकारी
इस कंपनी में पहले भी हादसा हो चुका था लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और ना ही सुरक्षा मापदंडों की जांच करने पहुंचे. गुरुवार को जब यह भीषण हादसा हुआ और मजदूरों की मौत हुई तब दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे थे.

यह भी पढ़ें-देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट अपडेट: अब तक 5 की मौत, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

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