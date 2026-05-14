देवास में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में 4 की मौत, CM मोहन यादव ने जताया शोक; मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा

Dewas Firecracker Factory Blast: मध्य प्रदेश के देवास जिले में गुरुवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को देवास जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और गंभीर रूप से घायल मरीजों को इंदौर रेफर किया गया है. धमाका इतना जोरदार था कि विस्फोट के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस हादसे में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है और हादसे की जांच के आदेश दिए हैं.

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है. हादसे की जानकारी लेते ही सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल जाने के निर्देश दिए और इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं. घटना देवास के मक्सी रोड की बताई जा रही है. जहां टोंककला गांव के पास यह पटाखा फैक्ट्री बनी हुई थी.

सीएम ने दिए घटना की जांच के आदेश

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हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि देवास जिले के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कई लोगों के हताहत होने का समाचार हृदय विदारक है. मैंने जिले के प्रभारी एवं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं. घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं. उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने एवं घायलों का निःशुल्क इलाज करने के लिए निर्देश दिए हैं. बाबा महाकाल से दिवंगतों की शांति, शोकाकुल परिजनों को दुःख सहन करने की शक्ति तथा दुर्घटना में घायलों को त्वरित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं.

देवास जिले के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कई लोगों के हताहत होने का समाचार हृदय विदारक है। मैंने जिले के प्रभारी एवं उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं।… — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 14, 2026

पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट

देवास जिले के टोंककला गांव में चल रही पटाखा फैक्ट्री में करीब 400 से 500 लोग काम करते है और यह फैक्ट्री करीब 6 से 8 महीने पहले ही बनी थी, जबकि यहां अभी भी निर्माण कार्य चल रहा था. रोजाना की तरह गुरुवार (14 मई) को भी सुबह से सबकुछ सामान्य चल रहा था और अंदर कुछ श्रमिक काम कर रहे थे. लेकिन, अचानक सुबह 11 बजकर 30 मिनट के आसपास फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया. धमाके के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है.