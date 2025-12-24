अतिक्रमण हटाने के दौरान दंपती ने लगाई खुद को आग, गंभीर रूप से झुलसे पति-पत्नी, इंदौर रेफर

Ruckus During Encroachment Action-मध्यप्रदेश के देवास में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के सामने पति-पत्नी ने खुद को आग के हवाले कर लिया. दंपती ने कार्रवाई का विरोध करते हुए खुद को आग लगा ली. दोनों गंभीर रूप से झुलस गए, दंपती को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है. यह पूरा घटनाक्रम खातेगांव के सतवास में बुधवार को हुआ है. दंपती की हालत गंभीर बताई जा रही है.

अतिक्रमण हटाने पहुंचे थी टीम

जानकारी के अनुसार, सतवास बस स्टैंड पर स्टेशनरी और फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाले संतोष व्यास एक कॉलोनी में मकान का निर्माण करवा रहे थे. प्रशासन को इस निर्माण में अतिक्रमण की शिकायत मिली थी. इसी को लेकर बुधवार को तहसीलदार जेसीबी मशीन के साथ निर्माण हटाने के लिए मौके पर पहुंचे थे. इस कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ.

तहसीलदार से हुई बहस, खुद को लगाई आग

कार्रवाई के दौरान संतोष व्यास और उनकी पत्नी जयश्री व्यास की तहसीलदार से बहस हो गई. इसी बींच, दंपती ने तहसीलदार के सामने ही अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आग बुझाना शुरू किया. लेकिन जब तक आग बुझाई तब तब पति-पत्नी गंभीर रूप से झुलस चुके थे. इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया.

तहसीलदार के खिलाफ हुई नारेबाजी

घटना से गुस्साए लोगों ने सतवास बस स्टैंड पर पुलिस थाने के सामने चक्काजाम कर दिया और तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी. लोगों ने थाने के बाहर पुलिस अधिकारियों को घेर लिया. लोगों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण की कार्रवाई करने पहुंची टीम ने परिवार को चमकाया, कहा कि पैसे दो. भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, प्रशासन क्या कर रहा है.

कार्रवाई को बताया गलत

घायल दंपती को पहले सतवास में प्राथमिक उपचार दिया गया. उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया. वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासनिक कार्रवाई को अवैधानिक बताया है. उनका आरोप है कि जिस भवन का निर्माण किया जा रहा था, इसके लिए पहले से सभी आवश्यक अनुमतियां ली जा चुकी थीं.

