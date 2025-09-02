11 साल के बच्चे ने पकड़े हाथ, 13 साल के लड़के ने चाकू से गोदा, 7वीं के छात्र की हत्या की

MP Crime News-मध्यप्रदेश के देवास में 13 साल के बच्चे की हत्या का खुलासा पुलिस कर दिया है. 13 साल के वेदांश की हत्या 11 और 13 साल के चचेरे भाईयों ने ही की थी. आरोपियों ने सब्जी काटने वाले चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतारा था. शनिवार को हत्या के बाद शव को हार्वेस्टर के नीचे छिपा दिया और सबूत मिटाने के नहा लिया. मार्च से वेदांश और 11 साल के आरोपी के बीच विवाद चल रहा था. वेदांश ने आरोपी की पिटाई भी की थी, साथ ही दोस्तों से भी बात करने के लिए मना किया था. यह पूरा मामला सोनकच्छ के कराड़ियापरी गांव का है.

चचेरे भाईयों ने की हत्या

टीआई आशीष राजपूत ने बताया कि शनिवार को रात में आरोपी अपने 13 साल के चचेरे भाई के साथ घर से सब्जी काटने का चाकू लेकर निकला. दोनों वेदांश को गोदाम में लेकर गए. जहां 11 साल के आरोपी ने वेदांश को पीछे से पकड़ा. जब विवाद हुआ तो वेदांश ने 13 साल के आरोपी को लात मारी, जिससे वह गिर गया. गुस्से में उसने वेदांश के पेट, गले और छाती पर चाकू से वार कर दिए. हत्या के बाद दोनों ने मिलकर उसे हार्वेस्टर मशीन के नीचे पटक दिया और शक को मेट और बोरे से ढंक दिया और भाग गए.

कुछ महीने पहले हुआ था विवाद

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल के पास दोनों भाईयों को वेदांश के साथ आखिरी बार देखा गया था. जाचं में सामने आया कि कुछ महीने पहले वेदांश का दोस्त के साथ विवाद हुआ था. पुलिस ने 11 साल के आरोपी और उसके भाई को साथ दे गई. दोनों से अलग-अलग पूछताछ की गई. दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने हत्या करने की बात कबूल की.

बदला लेना चाहता था आरोपी

आरोपी ने बताया कि मार्च के महीने में उसने वेदांश को शराब पीते देख लिया था. यह बात उसने दोस्तों को बता दी थी, जिससे वेदांश नाराज हो गया था. उसने गुस्से में आरोपी की पिटाई कर दी और सभी दोस्तों से भी बातचीत बंद करवा दी. आरोपी का घर गांव से बाहर है, इसी विवाद के कारण वह दो महीने तक गांव नहीं आया. उसके मन में वेदांश के लिए गुस्सा था और वह बदला लेना चाहता था. स्कूल खुलने के बाद उसकी वेदांश से बातचीत शुरू हो गई थी. दोस्ती होने का बाद उसने चचेरे भाई के साथ मिलकर हत्या कर दी.

आरोपियों को बाल सुधार गृह भेजा गया

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और खून लगे कपड़े बरामद कर लिए हैं. सोमवार को दोनों को बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें उज्जैन के बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.

