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देवास में दर्दनाक हादसा, कुएं में गिरने से दो बच्चों की मौत, गेंद निकालने उतरे थे, दोस्त को बचाने में दूसरा भी डूबा

Dewas News-देवास में कुएं में गेंद निकालने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई. गेंद निकालने के दौरान एक बच्चे का पैर फिसल गया, दूसरा उसे बचाने के लिए उतरा और दोनों डूब गए. ग्रामीणों ने दोनों को कुएं से निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 20, 2026, 11:05 AM IST
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देवास में दर्दनाक हादसा, कुएं में गिरने से दो बच्चों की मौत, गेंद निकालने उतरे थे, दोस्त को बचाने में दूसरा भी डूबा

Dewas Two Child Drowned-मध्यप्रदेश के देवास जिले के नेवरी क्षेत्र से दुखद हादसा सामने आया है, जहां क्रिकेट खेलते समय दो बच्चों की कुएं में गिरने से मौत हो गई. गेंद निकालने के दौरान कुएं में दोनों डूब गए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल दोनों को बाहर निकाला. तुरंत दोनों को हाटपिपल्या अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है. 

कुएं में गिरी थी गेंद
जानकारी के अनुसार, कुछ बच्चे खेत में बने मैदान में क्रिकेट खेल रहे थी. इसी दौरान गेंद पास में स्थित एक कुएं में जा गिरी. गेंद्र निकालने के लिए कुएं में उतरे एक बच्चे का पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरा. उसे बचाने के लिए दूसरा बच्चा भी कुएं उतरा, लेकिन वह भी संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया. दोनों गहने पानी में डूब गए. 

ग्रामीणों ने निकाला बाहर
इस घटना की सूचना मिलते ही आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों को बाहर निकालकर हाटपीपल्या अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान देवेंद्र गोस्वामी (15) और राजवीर नायक (16) के रूप में हुई है. दोनों नेवरी फाटा के रहने वाले हैं. 

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मां को नहीं हुआ विश्वास
इस दर्दनाक हादसे के बाद राजवीर की मां को बेटे की मौत पर विश्वास नहीं हुआ. परिजन बेटे के शव को माता मंदिर ले गए, जहां उन्होंने बेटे के जीवित होने की उम्मीद में प्रार्थना की. मंदिर के पुजार ने बच्चे को मृत बताया. इसके बाद पुलिस ने समझाइश की और शव को वापस हाटपीपल्या अस्पताल लाया गया. 

इकलौता बेटा था देवेंद्र 
इस घटना में सबसे दुखद बात यह भी है कि देवेंद्र का उसी दिन जन्मदिन भी था. देवेंद्र अपनी दो बहनों के बीच इकलौता भाई थी. उसके पिता का निधन पहले ही हो चुका है. इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है.

यह भी पढ़ें-सागर में साम्प्रदायिक तनाव, युवक से मारपीट के बाद हुआ विवाद, पुलिस ने संभाला मोर्चा

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