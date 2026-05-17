देवास में भीषण सड़क हादसा, यू-टर्न पर अचानक पलटा प्याज से भरा मिनी ट्रक, बोरियों के नीचे दबने से 3 की मौत

Dewas Truck Accident: देवास जिले के पीपलरावा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक सड़क हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई. चौबाराधारा के पास बेरखेड़ी फाटे के पास प्याज से भरा एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया. इस घटना में दो अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सोनकच्छ के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार जब मिनी ट्रक यू टर्न ले रहा था, तभी वाहन असंतुलित होकर पलट गया. मिनी ट्रक में मजदूर प्याज की बोरियों के ऊपर सो रहे थे. ट्रक पलटते ही वे बोरियों के नीचे दब गए. हादसे की सूचना मिलते ही पीपलरावा पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू किया गया.

प्याज की बोरियों के नीचे दबे मजदूर

पुलिस ने घायलों को बाहर निकालकर तत्काल सोनकच्छ के शासकीय अस्पताल पहुंचाया. तीन मजदूरों को भी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सोनकच्छ के शासकीय अस्पताल में रखवाया गया है. पुलिस ने रात भर रेस्क्यू अभियान चलाकर ट्रक के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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घायलों का इलाज जारी

सोनकच्छ सिविल अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि, इस दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान ओमप्रकाश मालवीय, आकाश बागानिया और विजय मालवीय के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि ये तीनों ही पीड़ित बालोन गांव के निवासी थे. वहीं दुर्घटना में घायल हुए दो लोगों की पहचान वाहन का चालक और क्लीनर के रूप में हउई है. फिलहाल घायलों का इलाज जारी है.

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