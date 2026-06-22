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पैसों के विवाद में बेटे ने मां की पीट-पीटकर की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

Dewas News-देवास के नरसिंहपुरा में बैंक खाते में आए तेंदूपत्ता संग्रहण के पैसे देने से मना करने पर कलयुगी बेटे सुनील ने अपनी मां की लात-घूंसों से पीटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद भागने की फिराक में लगे आरोपी बेटे को पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए महज कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 22, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:56 PM IST
पैसों के विवाद में बेटे ने मां की पीट-पीटकर की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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