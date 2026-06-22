पैसों के विवाद में बेटे ने मां की पीट-पीटकर की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

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MP Crime News-मध्यप्रदेश के देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र से रिश्तों को कलंकित कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां पांडूतालाब के नरसिंहपुरा गांव में तेंदूपत्ता संग्रहण के पैसों को लेकर हुए विवाद में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही 50 वर्षीय मां की बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने की फिराक में था, लेकिन उदयनगर थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है.
खाते में आए पैसों को लेकर हुआ विवाद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक महिला की पहचान 50 वर्षीय सावित्रीबाई के रूप में हुई है, जो नरसिंहपुरा गांव की रहने वाली थी. सावित्रीबाई के खाते में तेंदूपत्ता संग्रहण की सरकारी राशि आई थी. उनका बड़ा बेटा सुनील इस राशि को अपने काम के लिए मांग रहा था. जब मां सावित्रीबाई ने बैंक खाते में आए इन पैसों को बेटे को देने से साफ इनकार कर दिया, तो सुनील गुस्से में आगबबूला हो गया और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया.
जमीन पर पटका, खून बहने से मौत
विवाद इतना बढ़ गया कि गुरुवार रात को सुनील ने अपनी मां पर हमला कर दिया. उसने आव देखा न ताव और अपनी सगी मां को लात-घूंसों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. हैवानियत की हदें पार करते हुए सुनील ने अपनी मां को उठाकर जमीन पर पटक दिया. जमीन पर जोर से गिरने के कारण महिला के सिर में गंभीर चोट आई और काफी ज्यादा खून बह गया. समय पर इलाज न मिलने और अत्यधिक खून बह जाने की वजह से बुजुर्ग महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
आरोपी बेटा चंद घंटों में गिरफ्तार
इस घटना की सूचना मिलते ही उदयनगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए फरार होने की कोशिश कर रहे आरोपी बेटे सुनील को चंद घंटों के भीतर ही घेराबंदी कर दबोच लिया.
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