LIVE: MP के देवास में पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, 4 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

Dewas Firecracker Factory Blast: एमपी के देवास जिले में गुरुवार को बड़ी घटना सामने आई है. देवास में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है. जिसमें 4 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. घटना के बाद घायलों को देवास जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. गंभीर रूप से घायल मरीजों को इंदौर रेफर किया गया है. वहीं पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद इलाके में हड़कंप मचा है.

देवास के मक्सी रोड की घटना

घटना देवास के मक्सी रोड की बताई जा रही है. जहां टोंककला गांव के पास यह पटाखा फैक्ट्री बनी हुई थी. गुरुवार सुबह भी यहां हर दिन की तरह काम चल रहा था. अंदर कुछ श्रमिक काम कर रहे थे. लेकिन अचानक से यहां ब्लास्ट हुआ है. धमाका गुरुवार सुबह 11 बजकर 30 मिनट के आसपास होने की जानकारी सामने आई है. घटना में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है. वहीं मामले की जानकारी मिलते ही फायर बिग्रेड की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी. इसके अलावा पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य में जुटी हैं.

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सीएम मोहन ने ली जानकारी

सीएम मोहन यादव ने भी घटना की जानकारी ली है. राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है. सीएम मोहन ने जिले के प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं. मामल में घटना की जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

देवास जिले के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कई लोगों के हताहत होने का समाचार हृदय विदारक है। मैंने जिले के प्रभारी एवं उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं।… — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 14, 2026

लंच से पहले ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है. काम करने वाले कर्मचारी खाना खाने जाने वाले थे. लेकिन उसके पहले ही ब्लास्ट हो गया. जिसके बाद लोग जान बचाकर यहां वहां भागने लगे. घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. क्योंकि धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई है.

आग में कई लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं. वहीं कुछ लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं. देवास की इस पटाखा फैक्ट्री में महिलाएं भी का करती थी. जिनमें से 3 महिलाओं के लापता होने की बात कही गई है. वहीं घटना के बाद देवास जिले के एसपी और कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे हैं.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने यहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं. बताया जा रहा है कि यहां से रोजाना पटाखा सप्लाई होता था. लेकिन सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी. बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री करीब 4 से 5 बीघा में फैली हुई है.

घायलों को इंदौर रेफर किया

घटना में अब तक 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. वहीं गंभीर रूप से घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि मौके पर जांच की जा रही है. घायलों और मौतों को लेकर स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं आई है.

400 से 500 लोग करते थे काम

बताया जा रहा है कि देवास के टोंककला गांव में चल रही इस पटाखा फैक्ट्री में 400 से 500 लोग काम करते थे. लेकिन गुरूवार को बड़ी घटना हुई है. अचानक से हुए ब्लास्ट में लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला. यह फैक्ट्री करीब 6 से 8 महीने पहले ही बनी थी, जबकि यहां अभी भी निर्माण कार्य चल रहा था. लेकिन ऐसे में यहां स्थानीय लोगों ने गंभीर लापरवाही के सवाल भी किए हैं.

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