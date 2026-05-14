LIVE: MP के देवास में पटाखा फैक्ट्री में हुआ विस्फोट, 4 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

Dewas Blast News: देवास जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने का मामला सामने आया है. जिसमें 4 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.
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Dewas Firecracker Factory Blast: एमपी के देवास जिले में गुरुवार को बड़ी घटना सामने आई है. देवास में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है. जिसमें 4 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. घटना के बाद घायलों को देवास जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है. गंभीर रूप से घायल मरीजों को इंदौर रेफर किया गया है. वहीं पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद इलाके में हड़कंप मचा है.
देवास के मक्सी रोड की घटना
घटना देवास के मक्सी रोड की बताई जा रही है. जहां टोंककला गांव के पास यह पटाखा फैक्ट्री बनी हुई थी. गुरुवार सुबह भी यहां हर दिन की तरह काम चल रहा था. अंदर कुछ श्रमिक काम कर रहे थे. लेकिन अचानक से यहां ब्लास्ट हुआ है. धमाका गुरुवार सुबह 11 बजकर 30 मिनट के आसपास होने की जानकारी सामने आई है. घटना में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है. वहीं मामले की जानकारी मिलते ही फायर बिग्रेड की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी. इसके अलावा पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य में जुटी हैं.
सीएम मोहन ने ली जानकारी
सीएम मोहन यादव ने भी घटना की जानकारी ली है. राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है. सीएम मोहन ने जिले के प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं. मामल में घटना की जांच के आदेश भी दिए गए हैं.
देवास जिले के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कई लोगों के हताहत होने का समाचार हृदय विदारक है।
मैंने जिले के प्रभारी एवं उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। घटना की जांच के आदेश भी दिए हैं।…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 14, 2026
घायलों को इंदौर रेफर किया
घटना में अब तक 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. वहीं गंभीर रूप से घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि मौके पर जांच की जा रही है. घायलों और मौतों को लेकर स्पष्ट जानकारी अब तक नहीं आई है.
400 से 500 लोग करते थे काम
बताया जा रहा है कि देवास के टोंककला गांव में चल रही इस पटाखा फैक्ट्री में 400 से 500 लोग काम करते थे. लेकिन गुरूवार को बड़ी घटना हुई है. अचानक से हुए ब्लास्ट में लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला. यह फैक्ट्री करीब 6 से 8 महीने पहले ही बनी थी, जबकि यहां अभी भी निर्माण कार्य चल रहा था. लेकिन ऐसे में यहां स्थानीय लोगों ने गंभीर लापरवाही के सवाल भी किए हैं.
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