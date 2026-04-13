Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3176590
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhदेवास

कार पर लगी थी नीली बत्ती, असली पुलिस को देखते ही झाड़ने लगा धौंस, देवास में फर्जी DIG गिरफ्तार

Dewas News: देवास बस स्टैंड पर कोतवाली पुलिस ने सौरभ राणा नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया, जो फर्जी CRPF का DIG बनकर घूम रहा था. आरोपी अपनी Swift कार पर नीली बत्ती और Police लिखवाकर लोगों को अवैध रूप से डरा-धमका रहा था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 13, 2026, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कार पर लगी थी नीली बत्ती, असली पुलिस को देखते ही झाड़ने लगा धौंस, देवास में फर्जी DIG गिरफ्तार

Dewas News:  मध्य प्रदेश के देवास जिले में पुलिस ने एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) का डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) बनकर अपनी धौंस जमा रहा था. यह घटना रविवार शाम को हुई, जब कोतवाली पुलिस स्टेशन के जवान जो देवास बस स्टैंड पर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे ने एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार देखी. इस गाड़ी पर गैर-कानूनी तरीके से पुलिस बीकन (नीली बत्ती) लगी हुई थी और उस पर बड़े अक्षरों में 'Police' लिखा हुआ था. जब पुलिस ने गाड़ी रोकी और उस युवक से पूछताछ की तो उसने खुद को DIG बताया और एक ID कार्ड दिखाया. हालांकि उस कार्ड और उसके हाव-भाव ने पुलिस को शक में डाल दिया. नतीजतन उसे थाने ले जाया गया और उससे कड़ी पूछताछ की गई, जिसके दौरान सच्चाई सामने आ गई.

असली पुलिस को देखते ही झाड़ने लगा धौंस
जब पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रोकी और उसमें सवार लोगों से पूछताछ शुरू की तो अंदर बैठा एक युवक जिसकी पहचान सौरभ राणा के रूप में हुई अधिकारियों पर अपनी धौंस जमाने लगा. खुद को एक उच्च-अधिकारी बताते हुए उसने अपना फर्जी पहचान पत्र भी दिखाया. हालांकि उसके हाव-भाव और पहचान पत्र की बनावट को देखकर कोतवाली TI श्यामचंद्र शर्मा को शक हो गया.

यह भी पढ़ें: 'ऐसे लोगों के बीच नहीं रह सकती...', BYE कहकर दुनिया को कहा अलविदा, मोबाइल में छोड़ गई आखिरी वीडियो

Add Zee News as a Preferred Source

 

कड़ी पूछताछ में सामने आई सच्चाई
शक के आधार पर आरोपी को कोतवाली पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पुलिस की कड़ी पूछताछ के सामने उसकी धोखाधड़ी टिक नहीं पाई. जांच में पता चला कि आरोपी न तो कोई अधिकारी है और न ही उसका विभाग से कोई संबंध है. पुलिस ने उसके कब्जे से एक नकली वर्दी की टोपी और एक जाली पहचान पत्र बरामद किया है. आरोपी सौरभ राणा भोपाल के बाग बुगलिया इलाके का रहने वाला है, हालांकि उसका मूल निवास सागर जिला है. पुलिस अब उन अवैध गतिविधियों की जांच कर रही है जिनके लिए उसने इस फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया था.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

dewas newsmp news

Trending news

dewas news
कार पर लगी थी नीली बत्ती, असली पुलिस को देखते ही झाड़ने लगा धौंस, फर्जी DIG गिरफ्तार
sagar news
सागर में खौफनाक घटना...पलंग के अंदर मिली महिला डांसर की सड़ी-गली लाश
rewa city kotwali police
रीवा में शादी के नाम पर घिनौना खेल, युवती को जल में फंसाकर लूटी इज्जत...
bhind crime news
भिंड में उधार विवाद ने मचाई तबाही! दबंगों ने दो दुकानों को लगा दी आग, आरोपी गिरफ्तार
balaghat news hindi
'ऐसे लोगों के बीच..', BYE कहकर दुनिया को कहा अलविदा, मोबाइल में छोड़ गई आखिरी वीडियो
mauganj news hindi
अस्पताल में मरीज के साथ बदतर सलूख, बेडशीट गंदी होने के डर से घायल को फर्श पर छोड़ा
dindori news
डिंडौरी हादसे में 5 की मौत, CM ने परिजनों को 4.50-4.50 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान
jabalpur news
TET विवाद पर बोले एमपी के शिक्षा मंत्री, कहा- धरना छोड़ सुप्रीम कोर्ट जाएं
Seoni News
10 लाख निवेश से 25 लाख का टर्नओवर, सिवनी की रंजीता ने स्टार्टअप से किया कमाल
Cyber crime
नोएडा का मास्टरमाइंड गंजबासौदा में चला रहा था फर्जी कॉल सेंटर...