कार पर लगी थी नीली बत्ती, असली पुलिस को देखते ही झाड़ने लगा धौंस, देवास में फर्जी DIG गिरफ्तार

Dewas News: देवास बस स्टैंड पर कोतवाली पुलिस ने सौरभ राणा नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया, जो फर्जी CRPF का DIG बनकर घूम रहा था. आरोपी अपनी Swift कार पर नीली बत्ती और Police लिखवाकर लोगों को अवैध रूप से डरा-धमका रहा था.
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Dewas News: मध्य प्रदेश के देवास जिले में पुलिस ने एक शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) का डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) बनकर अपनी धौंस जमा रहा था. यह घटना रविवार शाम को हुई, जब कोतवाली पुलिस स्टेशन के जवान जो देवास बस स्टैंड पर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे ने एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार देखी. इस गाड़ी पर गैर-कानूनी तरीके से पुलिस बीकन (नीली बत्ती) लगी हुई थी और उस पर बड़े अक्षरों में 'Police' लिखा हुआ था. जब पुलिस ने गाड़ी रोकी और उस युवक से पूछताछ की तो उसने खुद को DIG बताया और एक ID कार्ड दिखाया. हालांकि उस कार्ड और उसके हाव-भाव ने पुलिस को शक में डाल दिया. नतीजतन उसे थाने ले जाया गया और उससे कड़ी पूछताछ की गई, जिसके दौरान सच्चाई सामने आ गई.
असली पुलिस को देखते ही झाड़ने लगा धौंस
जब पुलिसकर्मियों ने गाड़ी रोकी और उसमें सवार लोगों से पूछताछ शुरू की तो अंदर बैठा एक युवक जिसकी पहचान सौरभ राणा के रूप में हुई अधिकारियों पर अपनी धौंस जमाने लगा. खुद को एक उच्च-अधिकारी बताते हुए उसने अपना फर्जी पहचान पत्र भी दिखाया. हालांकि उसके हाव-भाव और पहचान पत्र की बनावट को देखकर कोतवाली TI श्यामचंद्र शर्मा को शक हो गया.
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कड़ी पूछताछ में सामने आई सच्चाई
शक के आधार पर आरोपी को कोतवाली पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पुलिस की कड़ी पूछताछ के सामने उसकी धोखाधड़ी टिक नहीं पाई. जांच में पता चला कि आरोपी न तो कोई अधिकारी है और न ही उसका विभाग से कोई संबंध है. पुलिस ने उसके कब्जे से एक नकली वर्दी की टोपी और एक जाली पहचान पत्र बरामद किया है. आरोपी सौरभ राणा भोपाल के बाग बुगलिया इलाके का रहने वाला है, हालांकि उसका मूल निवास सागर जिला है. पुलिस अब उन अवैध गतिविधियों की जांच कर रही है जिनके लिए उसने इस फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया था.
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