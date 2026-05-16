हापुड़: खेत में लाश... परिजनों में कोहराम! लापता जान मोहम्मद की संदिग्ध मौत

हापुड़/अभिषेक माथुर: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान ग्राम सालेपुर कोटला निवासी जान मोहम्मद के रूप में हुई. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना कपूरपुर थाना क्षेत्र में नरैना नहर पटरी के पास खेत में एक व्यक्ति का शव मिला. सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट की टीमें मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

जानकारी के अनुसार नरैना नहर पटरी के पास एक खेत में शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने वहां से गुजरते समय एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ देखा. जिससे गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई, तो मौके पर पुलिस पहुंच गई.

Add Zee News as a Preferred Source

मृतक के बारे में

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और स्थानीय लोगों से उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान ग्राम सालेपुर कोटला निवासी जान मोहम्मद के रूप में हुई. इसकी जानकारी जब जान मोहम्मद के घर पहुंची, तो परिवार में कोहराम मच गया.

मृतक के परिजनों ने क्या बताया?

परिजनों ने बताया कि जान मोहम्मद शुक्रवार को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. मृतक की पत्नी फूलो और उनकी दो बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि मृतक जान मोहम्मद शराब पीने का आदी था. पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पोस्टमार्टम के बाद खुलेगा राज

वहीं इस घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा और उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस फिलहाल मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है.

और पढे़ं:

हापुड़ में सपा नेता का घर मिट्टी में मिला, अवैध कब्जे पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर; भारी पुलिस बल रहा तैनात

हापुड़ के एनएच-9 पर बिरयानी का खौफ! मामूली कहासुनी और फिर... ढाबा संचालक की गुंडागर्दी का लाइव वीडियो!



उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!