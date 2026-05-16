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हापुड़: खेत में लाश... परिजनों में कोहराम! लापता जान मोहम्मद की संदिग्ध मौत

Hapur News:  हापुड़ जिले  में खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट की टीमें मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 16, 2026, 11:52 AM IST
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फाइल फोटो
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हापुड़/अभिषेक माथुर:  उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान ग्राम सालेपुर कोटला निवासी जान मोहम्मद के रूप में हुई. वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना कपूरपुर थाना क्षेत्र में नरैना नहर पटरी के पास खेत में एक व्यक्ति का शव मिला. सूचना मिलते ही पुलिस और फील्ड यूनिट की टीमें मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

जानकारी के अनुसार नरैना नहर पटरी के पास एक खेत में शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने वहां से गुजरते समय एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ देखा. जिससे गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई, तो मौके पर पुलिस पहुंच गई. 

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मृतक के बारे में
पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और स्थानीय लोगों से उसकी शिनाख्त करने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान ग्राम सालेपुर कोटला निवासी जान मोहम्मद के रूप में हुई. इसकी जानकारी जब जान मोहम्मद के घर पहुंची, तो परिवार में कोहराम मच गया. 

मृतक के परिजनों ने क्या बताया?
परिजनों ने बताया कि जान मोहम्मद शुक्रवार को घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. मृतक की पत्नी फूलो और उनकी दो बेटियों का रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि मृतक जान मोहम्मद शराब पीने का आदी था. पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. 

पोस्टमार्टम के बाद खुलेगा राज
वहीं इस घटना को लेकर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा और उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस फिलहाल मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. 

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