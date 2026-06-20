जानकारी के अनुसार यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे हुआ. मोहित, एक युवती और कार के ड्राइवर के साथ जा रहा था, तभी एक अनजान गाड़ी ने उनकी कार में जोर से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह डैमेज हो गई. घटना के तुरंत बाद, घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मोहित को मृत घोषित कर दिया. युवती और ड्राइवर हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे. जिनका अभी इलाज चल रहा है. अस्पताल में भर्ती युवती को कई घंटों तक मोहित की मौत की जानकारी नहीं दी गई. वह लगातार रोते हुए कहती रही, 'मुझे मेरे मोहित से मिला दो.'