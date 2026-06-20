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Dewas Road Accident: इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती को शादी के रिश्ते में बदलने का सपना एक दर्दनाक सड़क हादसे में टूट गया. देवास जिले के टोंकखुर्द क्षेत्र में शुक्रवार को हुए एक भीषण सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश निवासी मोहित वाजपेई की मौत हो गई, जबकि कार चालक और एक युवती गंभीर रूप से घायल है. दो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद परिजनों में शोक का माहौल है.
जानकारी के अनुसार यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे हुआ. मोहित, एक युवती और कार के ड्राइवर के साथ जा रहा था, तभी एक अनजान गाड़ी ने उनकी कार में जोर से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह डैमेज हो गई. घटना के तुरंत बाद, घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मोहित को मृत घोषित कर दिया. युवती और ड्राइवर हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे. जिनका अभी इलाज चल रहा है. अस्पताल में भर्ती युवती को कई घंटों तक मोहित की मौत की जानकारी नहीं दी गई. वह लगातार रोते हुए कहती रही, 'मुझे मेरे मोहित से मिला दो.'
इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी दोस्ती
युवती ने बताया कि करीब एक साल पहले उसकी और मोहित की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी. बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई. लंबे समय तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों इंदौर के एक मंदिर में शादी करने जा रहे थे. युवती के अनुसार, दोनों के परिवार को इस रिश्ते की जानकारी नहीं थी. वहीं दूसरी ओर मोहित के बड़े भाई प्रेम नारायण ने बताया कि मोहित पहले से शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी है. उन्होंने साफ किया कि परिवार को उस युवती या मोहित के किसी भी अन्य रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.
उत्तर प्रदेश की रहने वाली है युवती
उत्तर प्रदेश के हैदरगढ़ थाने के कांस्टेबल नीरज चौधरी ने बताया कि युवती के परिजनों ने गुरुवार शाम उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी. मामले में पुलिस जांच जारी है और मध्य प्रदेश पुलिस ने परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है. फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर मामले की जांच में जुटी हुई है.
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