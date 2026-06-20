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'मुझे मेरे मोहित से मिला दो...', इंस्टाग्राम का प्यार रह गया अधूरा, शादी से पहले दर्दनाक सड़क हादसे में प्रेमी की मौत

Dewas Road Accident: देवास के टोंकखुर्द में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. युवक इंस्टाग्राम पर बनी दोस्त के साथ इंदौर में शादी करने जा रहा था. हादसे में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. अस्पताल में भर्ती युवती लगातार युवक से मिलने की जिद करती रही.

Written ByArjun DevdaEdited By:Pooja
Published: Jun 20, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:48 AM IST
'मुझे मेरे मोहित से मिला दो...', इंस्टाग्राम का प्यार रह गया अधूरा, शादी से पहले दर्दनाक सड़क हादसे में प्रेमी की मौत

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Arjun Devda

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अर्जुन देवड़ा हरदा जिले से रिपोर्टर हैं.

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