Madhya Pradesh - MP

देवास में इंटरनेशनल खिलाड़ी ने दी जान, सदमे में परिवार; पिता ने बताई ये वजह

Dewas News: देवास में अंतरराष्ट्रीय जूजित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम ने अपने अर्जुन नगर स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. रोहिणी ने 18 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 27, 2025, 11:49 AM IST
देवास में इंटरनेशनल खिलाड़ी ने दी जान, सदमे में परिवार; पिता ने बताई ये वजह

International Jujitsu Player Rohini Kalam: मध्य प्रदेश के देवास से एक बहुत ही दुखद खबर आई है. यहां इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन करने वाली जुजित्सु प्लेयर रोहिणी कलाम ने राधागंज के अर्जुन नगर में अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. आष्टा के एक प्राइवेट स्कूल में स्पोर्ट्स कोच रोहिणी रविवार सुबह 10 बजे अपने पिता और बहनों के साथ चाय-नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में गईं और पंखे से रस्सी से लटककर यह खतरनाक कदम उठा लिया. इस घटना के बाद परिवार सदमे में है.

यह भी पढ़ें: MP में क्रूरता की सारी हदें पार! 10-15 दबंगों ने पिता को थार से कुचला, बचाने आईं बेटियों के फाड़े कपड़े

 

रोहिणी ने फांसी लगाकर दी जान
दरअसल, आष्टा के एक प्राइवेट स्कूल में स्पोर्ट्स कोच के तौर पर काम करने वाली 32 साल की रोहिणी ने रविवार सुबह अर्जुन नगर, राधागंज में अपने घर पर यह खतरनाक कदम उठाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह 10 बजे रोहिणी ने अपने पिता और बहनों के साथ चाय-नाश्ता किया. इसके बाद फोन पर बात करते हुए वह अपने कमरे में गई और पंखे से निवार का फंदा बनाकर फांसी लगा ली. उनकी बहन रोशनी और परिवार के दूसरे लोगों ने दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला और जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

पिता ने बताई ये वजह
रोहिणी के पिता महेश कलम ने बताया कि वह स्कूल में अपनी नौकरी को लेकर परेशान थी और हाल ही में हुई सर्जरी के बाद भी स्ट्रेस में थी. बता दें कि रोहिणी ने 2007 में अपना एथलेटिक करियर शुरू किया था और 18 से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, जिसमें चार सिल्वर और चार ब्रॉन्ज़ मेडल समेत आठ मेडल जीते थे. पिछले साल उन्होंने अबू धाबी में हुए इंटरनेशनल जुजित्सु कॉम्पिटिशन में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता था. वह जूजित्सु संघ की महासचिव भी थीं.

खाटू श्याम के दर्शन के लिए गए थे मां और भाई
परिवार वालों के मुताबिक रोहिणी की मां और भाई खाटू श्याम के दर्शन के लिए गए थे और रविवार शाम को लौटने वाले थे. घटना से एक दिन पहले सुबह रोहिणी ने अपनी मां से फोन पर बात की थी. हालांकि, जब उनके कोच विजेंद्र ने फोन किया तो परिवार को शक हुआ, लेकिन तब तक रोहिणी यह ​​कदम उठा चुकी थी. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. रोहिणी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और कमरा सील कर दिया गया है. इस घटना से खेल जगत और उसके परिवार को गहरा सदमा लगा है.

