मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला... प्रेमी ने गर्लफ्रेंड की ड्रम में डुबोकर की हत्या; 2 दिन तक छिपाया राज, ऐसे हुआ खुलासा

Dewas News: देवास में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर बेवफाई का शक होने पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. गरबा खेलकर लौटी प्रेमिका को प्रेमी ने घर के अंदर पानी से भरे नीले ड्रम में डुबोकर मार डाला. सूचना मिलते ही पुलिस ने शव बरामद कर लिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 04, 2025, 11:17 AM IST
Madhya Pradesh Crime News: मध्य प्रदेश के देवास में नवरात्रि के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना घटी. यहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर बेवफाई के शक में उसकी हत्या कर दी. गरबा समारोह में शामिल होने के बाद, प्रेमिका रात करीब 11 बजे घर लौटी जहां उसके प्रेमी ने उस पर किसी और के साथ संबंध होने का आरोप लगाया. बहस इतनी बढ़ गई कि वह उसे एक कमरे में घसीट ले गया. गुस्से में आकर प्रेमी ने पास में रखे पानी से भरे नीले ड्रम में उसका सिर डुबोकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने शव को दो दिन तक ड्रम में छिपाए रखा. अब मामले का खुलासा हुआ है.

प्रेमी ने गर्लफ्रेंड की ड्रम में डुबोकर की हत्या
दरअसल, नवरात्रि और गरबा की धूम के बीच देवास शहर में एक भयावह घटना ने स्तब्ध कर दिया. अपनी प्रेमिका लक्षिता पर बेवफाई के शक में युवक मनोज चौहान ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. मनोज ने गरबा खेलकर लौटी लक्षिता को घर के अंदर पानी से भरे ड्रम में डुबोकर मार डाला. दो दिन तक शव को ड्रम में छुपाने के बाद, उसने लक्षिता के घरवालों को फोनकर सनसनीखेज खुलासा किया और बोला "मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला है. आपकी बेटी की लाश कमरे के अंदर ड्रम में है." इसके तुरंत बाद मनोज ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया.

कुछ महीनों से रिलेशनशिप में थे दोनों
जानकारी के अनुसार लक्षिता के परिवार ने जब उससे फ़ोन पर संपर्क करने की कोशिश की तो मनोज बहाने बनाता रहा. आख़िरकार, तीसरे दिन डर की वजह से मनोज टूट गया. उसने लक्षिता के पिता को फ़ोन किया और पूरी घटना बताई. परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और एक ड्रम से सड़ी-गली लाश बरामद की, जिसकी पहचान लक्षिता के कपड़ों और गहनों से हुई. शुरुआती जांच में डूबने की पुष्टि हुई है, लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है. मनोज को गिरफ़्तार कर लिया गया है. पूछताछ में उसने कबूल किया कि बेवफ़ाई के शक ने उसे पागल बना दिया था. पुलिस के मुताबिक़ यह घटना देवास के एक रिहायशी इलाके में हुई, जहां मनोज और लक्षिता कुछ महीनों से रिलेशनशिप में थे.

