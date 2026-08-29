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मंदिर में लिए सात फेरे, फिर रात में पति को सोता छोड़ चकमा देकर भागी लुटेरी दुल्हन, पुलिस ने पकड़ा पूरा गिरोह

Dewas News: देवास में बैंक नोट प्रेस पुलिस ने शादी का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह की चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लुटेरी दुल्हन भी शामिल है. गिरोह के सदस्यों ने देवास के एक युवक से शादी तय की और उससे पैसे ऐंठने के बाद फरार हो गए.

Written ByAmit ShrivastavEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 29, 2026, 06:47 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:47 PM IST
मंदिर में लिए सात फेरे, फिर रात में पति को सोता छोड़ चकमा देकर भागी लुटेरी दुल्हन, पुलिस ने पकड़ा पूरा गिरोह

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अमित श्रीवास्तव देवास से रिपोर्टर हैं. 

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