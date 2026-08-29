/मंदिर में लिए सात फेरे, फिर रात में पति को सोता छोड़ चकमा देकर भागी लुटेरी दुल्हन, पुलिस ने पकड़ा पूरा गिरोह

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मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस (BNP) पुलिस ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह की सरगना नंदिनी मेहरा (उर्फ रोशनी) जो धार जिले की रहने वाली है ने अपने साथियों शकुनबाई, रवि जरिया और सोनिया केवट के साथ मिलकर एक युवक को अपना शिकार बनाया. पीड़ित के परिवार का भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने परिवार के सदस्यों का नाटक किया. शकुनबाई मां बनी, रवि जीजा बना और सोनिया बहन बनी. शादी की बातचीत से लेकर शादी तक, उन्होंने तिलक रस्म और दूसरे खर्चों के नाम पर कुल ₹1.81 लाख रुपये ऐंठ लिए.
शादी का झांसा देकर युवक को ठगा
पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी धार जिले के रहने वाले हैं. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने शादी का झांसा देकर युवक और उसके परिवार का भरोसा जीता और तिलक समारोह से लेकर शादी तक अलग-अलग मौकों पर कुल ₹1,81,000 वसूले. गिरोह के सदस्य परिवार का भरोसा जीतने के लिए अलग-अलग रिश्तेदारों का रूप धरते थे. इसी तरह नंदिनी और उसके साथियों ने देवास में युवक के परिवार से संपर्क किया और शादी तय की. तिलक समारोह के दौरान ₹21,000 दिए गए. इसके बाद अलग-अलग समय पर ₹1 लाख, ₹10,000 और ₹50,000 की रकम ली गई, जिससे कुल लेन-देन ₹1,81,000 का हो गया.
3 जुलाई को हुई शादी
इसके बाद 3 जुलाई को उस युवक और नंदिनी की शादी धामनोद के एक मंदिर में हुई. शादी के बाद नंदिनी देवास में अपने ससुराल पहुंची और लगभग दो दिनों तक अपने पति के साथ रही. लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आया. 7 अगस्त की रात जब उसका पति गहरी नींद में सो रहा था, नंदिनी चुपके से घर से भाग गई. ससुराल वालों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद बैंक नोट प्रेस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस जांच में पता चला कि शकुनबाई ने नंदिनी की मां, रवि जरिया ने उसके जीजा और सोनिया केवट ने उसकी बहन का रूप धरा था. पूरे गिरोह ने परिवार का भरोसा जीतने और शादी के बहाने पैसे ऐंठने के लिए अलग-अलग रिश्तेदारों का रोल निभाया था.
पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग ने शादी के बहाने पहले कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है. इसके अलावा, गैंग के अन्य सदस्यों और आरोपियों के साथियों के बारे में भी जांच चल रही है. देवास का यह मामला शादी से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में सतर्क रहने के लिए एक बड़ी चेतावनी है.
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