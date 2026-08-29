/मंदिर में लिए सात फेरे, फिर रात में पति को सोता छोड़ चकमा देकर भागी लुटेरी दुल्हन, पुलिस ने पकड़ा पूरा गिरोह

3 जुलाई को हुई शादी

इसके बाद 3 जुलाई को उस युवक और नंदिनी की शादी धामनोद के एक मंदिर में हुई. शादी के बाद नंदिनी देवास में अपने ससुराल पहुंची और लगभग दो दिनों तक अपने पति के साथ रही. लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आया. 7 अगस्त की रात जब उसका पति गहरी नींद में सो रहा था, नंदिनी चुपके से घर से भाग गई. ससुराल वालों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद बैंक नोट प्रेस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस जांच में पता चला कि शकुनबाई ने नंदिनी की मां, रवि जरिया ने उसके जीजा और सोनिया केवट ने उसकी बहन का रूप धरा था. पूरे गिरोह ने परिवार का भरोसा जीतने और शादी के बहाने पैसे ऐंठने के लिए अलग-अलग रिश्तेदारों का रोल निभाया था.