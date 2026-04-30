43 डिग्री में कूलर वाली बारात देख दुनिया हैरान, जुगाड़ लगाकर दूल्हे के दोस्तों ने ढाया कहर, देवास में हुआ यह कारनामा

Unique Cooler Jugaad Baarat-शादियों के सीजन में आसमान से बरसती आग के बीच अगर दोपहर में बारात लगे तो वह किसी सजा से कम नहीं होती है. लेकिन मध्यप्रदेश के देवास में एक दूल्हे के दोस्तों ने दोपहर की बारात में तपती गर्मी को मात देने के लिए ऐसा देसी जुगाड़ निकाला कि देखने वाले दंग रह गए. 43 डिग्री की चिलचिलाती धूप में जहां सड़कें सूनी नजर आ रही थीं, वहीं यह बारात ठंडी हवाओं के बीच नाचते-गाते निकली. अब इस कूलर वाली बारात को वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है.

कबाड़ से बनाया जुगाड़

देवास में इन दिनों पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है. मंगलवार दोपहर एक मोहल्ले से जब बारात निकलने का समय आया, तो सबसे बड़ी चुनौती सूरज की तपिश थी. मुहूर्त को बदला नहीं जा सकता था, इसलिए दूल्हे के दोस्तों ने अनोखी तरकीब लगाई. उन्होंने लोहे के एंगल और कबाड़ का इस्तेमाल कर एक ठेला तैयार किया और उस पर एक बड़ा कूलर फिट कर दिया. इस कूलर को बिजली देने के लिए ठेले पर ही एक छोटा जनरेटर भी रखा गया.

ठंडी हवा के बीच लगी बारात

जैसे ही बारात शुरू हुई, यह चलता-फिरता कूलर बारातियों के आकर्षण का केंद्र बन गया. बैंड-बाजे और डीजे की धुन पर बाराती जमकर थिरक रहे थे और ठुमके लगा रहे थे. उनके ठीक पीछे यह कूलर ठंडी हवा फेंक रहे थे.सूरज की तपिश के बावजूद भी बाराती थकान महसूस नहीं कर रहे थे. दो लोग बारी-बारी से इस ठेले को खींच रहे थे.

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सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा

जब यह अनोखी बारात शहर की मुख्य सड़कों से गुजरी, तो राहगीरों ने अपनी गाड़ियां रोक लीं. लोग इस देसी इंजीनियरिंग के मुरीद हो गए और मोबाइल से वीडियो बनाने लगे. सोशल मीडिया पर लोग इसे असली भारतीय दिमाग बता रहे हैं. वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने आज तक ऐसी बारात नहीं देखी, जिसने मौमस के मिजाज को चुनौती दे दी हो. आमतौर पर लोग गर्मी से बचने के लिए सुबह या रात में बारात निकालते हैं.

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