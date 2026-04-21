MP की लुटेरी दुल्हन पूजा का पर्दाफाश! एक नहीं कई शादियां कर ठगी करती थी, 5 अरेस्ट

Dewas News: मध्य प्रदेश के देवास जिले में शादी से जुड़े धोखाधड़ी में शामिल एक शातिर परिवार का पर्दाफाश हुआ है. यहां की पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का पता लगाया है, जो शादी के बहाने लोगों से ठगी करने में माहिर था. इस गिरोह में दुल्हन उसके माता-पिता उसका भाई और एक दलाल शामिल थे. जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरोह शादी के महज कुछ ही दिनों बाद पैसे लेकर फरार हो जाता था.

शादी के बाद फरार हुई दुल्हन

रिपोर्ट्स के अनुसार रतेड़ी गांव के रहने वाले 30 वर्षीय राजेश मालवीय की शादी उसी गांव के एक दलाल कमलेश के जरिए तय की गई थी. 28 मार्च को देवास में कोर्ट मैरिज संपन्न हुई, जिसके लिए लगभग ₹1.5 लाख लिए गए थे. शादी के तुरंत बाद ही दुल्हन भाग गई. इसके बाद मामला दर्ज किया गया.

एक नहीं कई शादियां कर ठगी करती थी

पुलिस की जांच में सामने आया कि दुल्हन पूजा राठौर ने पहले भी दो शादियां की थीं, जिनमें से एक महाराष्ट्र में हुई थी और वह अपने पतियों के साथ कुछ ही दिन रहने के बाद भाग जाती थी. इस बार भी उसने खुद को दो साल की बेटी वाली विधवा बताकर पीड़ित का भरोसा जीता. शादी के बाद उसके साथ कुछ दिन रहने के बाद, 16 अप्रैल को वह कोई बहाना बनाकर भाग गई. इसके बाद पीड़ित ने 17 अप्रैल को बरोठा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

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पुलिस ने पांच लोगों को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की गई. स्टेशन हाउस ऑफिसर सविता सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने दुल्हन पूजा राठौर को उसके पिता कैलाश राठौर, मां किरणबाई, भाई संजय और दलाल कमलेश के साथ हरसूद इलाके से गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार आरोपी मूल रूप से खंडवा जिले के इमलानी गांव के रहने वाले हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. इस अभियान में पुलिस टीम के कई अधिकारियों और कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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