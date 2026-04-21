Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3186627
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhदेवास

MP की लुटेरी दुल्हन पूजा का पर्दाफाश! एक नहीं कई शादियां कर ठगी करती थी, 5 अरेस्ट

Dewas News: देवास जिले के बरोठा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले लुटेरी दुल्हन गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है.इस मामले में दुल्हन पूजा राठौर सहित उसके परिवार और एक दलाल को गिरफ्तार किया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एआई जनरेटेड फोटो
एआई जनरेटेड फोटो

Dewas News: मध्य प्रदेश के देवास जिले में शादी से जुड़े धोखाधड़ी में शामिल एक शातिर परिवार का पर्दाफाश हुआ है. यहां की पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का पता लगाया है, जो शादी के बहाने लोगों से ठगी करने में माहिर था. इस गिरोह में दुल्हन उसके माता-पिता उसका भाई और एक दलाल शामिल थे. जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह गिरोह शादी के महज कुछ ही दिनों बाद पैसे लेकर फरार हो जाता था.

शादी के बाद फरार हुई दुल्हन
रिपोर्ट्स के अनुसार रतेड़ी गांव के रहने वाले 30 वर्षीय राजेश मालवीय की शादी उसी गांव के एक दलाल कमलेश के जरिए तय की गई थी. 28 मार्च को देवास में कोर्ट मैरिज संपन्न हुई, जिसके लिए लगभग ₹1.5 लाख लिए गए थे. शादी के तुरंत बाद ही दुल्हन भाग गई. इसके बाद मामला दर्ज किया गया.

एक नहीं कई शादियां कर ठगी करती थी
पुलिस की जांच में सामने आया कि दुल्हन पूजा राठौर ने पहले भी दो शादियां की थीं, जिनमें से एक महाराष्ट्र में हुई थी और वह अपने पतियों के साथ कुछ ही दिन रहने के बाद भाग जाती थी. इस बार भी उसने खुद को दो साल की बेटी वाली विधवा बताकर पीड़ित का भरोसा जीता. शादी के बाद उसके साथ कुछ दिन रहने के बाद, 16 अप्रैल को वह कोई बहाना बनाकर भाग गई. इसके बाद पीड़ित ने 17 अप्रैल को बरोठा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने पांच लोगों को किया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की गई. स्टेशन हाउस ऑफिसर सविता सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने दुल्हन पूजा राठौर को उसके पिता कैलाश राठौर, मां किरणबाई, भाई संजय और दलाल कमलेश के साथ हरसूद इलाके से गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार आरोपी मूल रूप से खंडवा जिले के इमलानी गांव के रहने वाले हैं. पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. इस अभियान में पुलिस टीम के कई अधिकारियों और कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

dewas newsmp news

Trending news

dewas news
MP की लुटेरी दुल्हन पूजा का पर्दाफाश! एक नहीं कई शादियां कर ठगी करती थी, 5 अरेस्ट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: तमिलनाडु दौरे पर सीएम मोहन, एमपी में भीषण गर्मी का प्रकोप, पढ़ें 21 अप्रैल की खबरें
Katni News
पत्नी के मायके जाने पर बेकाबू हुआ पति, अपना ही घर फूंक दिया, धमाके से मचा हड़कंप
vidisha news
पारा चढ़ा तो पागल हुए आवारा कुत्ते! एक दिन में 12+ लोगों को बनाया शिकार
md drugs
MD ड्रग्स पर पुलिस का बड़ा एक्शन, बुंदेला गैंग से जुड़े बदमाश समेत 3 गिरफ्तार
JEE mains session 2 result 2026
Jee Mains Session 2 Result 2026 हुआ जारी, जानिए MP और छत्तीसगढ़ से किसने मारी बाजी
satna news hindi
सतना में 11 साल के मासूम का शव नीले ड्रम में मिला, सनसनीखेज वारदात से दहला इलाका
khandwa news hindi
रुखसार की रुखसती नहीं राधिका बन हुई विदाई, श्रीराम के जयकारों के साथ संपन्न हुई शादी
Indore Hiranagar murder
पापा को छोड़ दो...बिलखता रहा मासूम, बदमाशों ने बेटे सामने पिता को गोदा चाकू...
badora krishi mandi
Betul News: बडोरा मंडी में एंट्री बंद होने पर बवाल, 3 दिन से परेशान किसानों का फूटा