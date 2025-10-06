Advertisement
क्लासरूम के अंदर शिक्षकों का चल रहा था NAUGHTY सीन, बच्चों ने चुपके से बनाया वीडियो; अब इंटरनेट पर वायरल

MP News: देवास के सरकारी स्कूल में दो शिक्षकों को आपत्तिजनक हरकत करते हुए पकड़ा गया है. हैरानी की बात है कि इन शिक्षकों की यह शर्मनाक हरकत बच्चों के सामने हुई. घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Oct 06, 2025, 03:37 PM IST
सांकेतिक फोटो(meta ai)
सांकेतिक फोटो(meta ai)

Dewas Government Teachers found in Objectionable condition: एक तरफ जहां समाज में शिक्षकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर बच्चों का भविष्य संवारने वाले गुरु बच्चों की मासूमियत के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं. ताजा मामला मध्य प्रदेश के देवास का है, जहां दो शिक्षकों को कक्षा के अंदर आपत्तिजनक हालात में पकड़ा गया है. नासमझी में बच्चों ने शिक्षकों का वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने परिजनों को भी दिखाया, जिसके बाद दोषी शिक्षकों को स्कूल से बाहर करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है.

क्लासरूम के अंदर शिक्षकों की डर्टी पिक्चर
मामला देवास के उदयनगर तहसील के बिसाली क्षेत्र के झिरी मोहल्ला में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का है. यहां दो सरकारी शिक्षकों को शर्मनाक हालात में पकड़ा गया है. बताया गया कि जिस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त सभी बच्चे स्कूल में ही मौजूद थे. शिक्षकों को इस हालत में देखकर वे घबरा गए. फिर किसी बच्चे ने शिक्षकों की शर्मनाक हरकतों को मोबाइल में कैद किया.

वायरल हुआ वीडियो
बच्चों ने जिस वीडियो को रिकॉर्ड किया, उसे अपने परिजनों को भी दिखाया. वीडियो अब सिर्फ दो-चार लोगों में ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इंटरनेट पर वायरल हो चुका है. मामले को लेकर लोगों में आक्रोश केवल गांव ही नहीं, बल्कि जिला स्तर तक पहुंच गया है. लोग जल्द से जल्द दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई और सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं.

बच्चों को स्कूल जाने से लग रहा डर
इस पूरी घटना के बाद शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया है. वहीं, परिजनों का कहना है कि बच्चों के सामने हुए घिनौने कृत्य के बाद से बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं. जिन शिक्षकों के भरोसे हम अपने बच्चों को घंटों स्कूल में अकेला छोड़ते हैं, वहीं अगर ऐसा घिनौना मामला सामने आए तो बच्चे कहां जाएंगे. बच्चों का भविष्य कहां तक सुरक्षित है?

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. देवास की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

dewas news

