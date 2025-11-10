पिता का UPSC का सपना टूटा, अब बेटा बना डिप्टी कलेक्टर; बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी से ऐसे पाई सफलता

Pankaj Parmar Success Story: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें देवास जिले के भौंरासा क्षेत्र के सुमराखेड़ी निवासी पंकज परमार ने अपने चौथे प्रयास में सफलता हासिल की है और डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं. एमपीपीएससी-2023 परीक्षा में पंकज की सफलता पर उनके परिवार और पूरे गांव में खुशी का माहौल है.

पिता का UPSC का सपना टूटा, बेटा बना डिप्टी कलेक्टर

पंकज परमार के पिता समंदर सिंह परमार शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, जामगोद में प्रभारी प्राचार्य हैं और उन्होंने कभी यूपीएससी पास कर सिविल सर्वेंट बनन का सपना देखा था. लेकिन, आर्थिक स्थिति और संसाधनों की कमी के कारण वो यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे सके. उन्होंने गर्व से कहा कि आज उनके बेटे ने वह सपना पूरा कर दिया है. इस सफलता पर पूरे गांव में खुशी की लहर है और लोग पंकज की उपलब्धि की प्रशंसा कर रहे हैं.

बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी से ऐसे पाई सफलता

ग्रामीण परिवेश से आने वाले पंकज परमार की यह सफलता इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने बिना कोचिंग के यह परीक्षा पास की है और सेल्फ स्टडी के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की है. पंकज परमार ने डिप्टी कलेक्टर बनने से पहले दो बार इंटरव्यू और तीन बार मुख्य परीक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास जारी रखे. उन्होंने प्रतिदिन सात से आठ घंटे नियमित रूप से पढ़ाई की और सफलता प्राप्त की.

पिता स्कूल टीचर, मां हाउस वाइफ

पंकज परमार के पिता समंदर सिंह परमार शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, जामगोद में प्रभारी प्राचार्य हैं. उनकी माता प्रेमलता परमार, गृहिणी हैं. परिवार में उनके बड़े भाई फोटोग्राफर हैं और बड़ी बहन कर्मा परमार जिले के चौबाराधीरा में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं.

स्कूल जाने के लिए करनी पड़ती थी कड़ी मेहनत

पंकज ने अपनी प्रारंभिक पढ़ई देवास के उत्कृष्ट विद्यालय से पूरी की, जबकि उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने भोपाल से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया. शुरुआती दौर में पंकज ने अपने गांव सुमराखेड़ी से भौंरासा तक साइकिल या पैदल जाकर पढ़ाई करते थे. आगे की पढ़ाई के लिए वे देवास के शासकीय स्कूल तक मैजिक वाहन से जाते थे. उन्होंने किसी कोचिंग क्लास में दाखिला नहीं लिया, बल्कि घर पर ही आत्म-अध्ययन के बल पर तैयारी की. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)