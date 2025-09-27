Advertisement
MP के देवास में हुई अनोखी चोरी, दीवार पर क्यों लिखा-'2028 में फिर मिलूंगा'

Dewas News: एमपी के देवास जिले से चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहां चोरी के बाद यहां चोर एक ऐसा संदेश छोड़ गया, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:09 PM IST
देवास में अनोखी चोरी
देवास में अनोखी चोरी

Unique Theft in Dewas: चोरी के बाद अक्सर चोर को खोजा जाता है, लेकिन जब चोर खुद ही कुछ संकेत दे जाए तो उसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है. मध्य प्रदेश के देवास जिले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, क्योंकि यहां चोरी की घटना के बाद चोर ने एक संकेत छोड़ दिया है. उसने चोरी के बाद दीवाल पर एक स्लोगन लिखा है 'मैं चोर सबको राम-राम, 2028 में फिर मिलूंगा' ऐसे में इस स्लोगन की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि आखिर चोर ने ऐसा क्यों लिखा और ऐसा लिखने के पीछे उसका मकसद क्या है. ऐसे में देवास जिले का यह मामला आसपास के जिलों में भी फिलहाल चर्चा में बना है. 

देवास के उदयनगर इलाके की घटना 

बताया जा रहा है कि देवास जिले के उदयनगर थाना इलाके में बने सामुदायिक कल्याण केंद्र के हॉस्टल में चोरी हुई है, हॉस्टल में घुसे शातिर चोरों ने गैस सिलेंडर, एलईडी टीवी, पीतल के बर्तन, मोबाइल समेत अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया. लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद चोर ने जो स्लोगन लिखा वो चोरी से भी ज्यादा चर्चा में हैं. क्योंकि चोर की इस हरकत से पूरे इलाके के साथ-साथ पुलिस विभाग भी हैरान नजर आ रही है. उसने हॉस्टल की दीवार पर लिख दिया 'मैं चोर सबको राम-राम, 2028 में फिर मिलूंग.' घटना उस समय की है जब हॉस्टल के छात्र और स्टाफ गहरी नींद में सो रहे थे. 

चर्चा में मामला 

अगली सुबह जब सभी ने दीवार पर लिखा अजीबो गरीब स्लोगन देखा तो उन्हें चोरी का पता चला, जिसके बाद हड़कंप मच गया. तुरंत ही हॉस्टल अधीक्षक दशरथ मुकाती ने उदयनगर थाने पहुंचकर अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन चोरी के साथ छोड़ा गया ये अजब-गजब संदेश लोगों में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. क्षेत्र में लोग इसे लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. चोरी तो हुई ही, लेकिन चोर का यह अंदाज सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल होने लगा है. 

हालांकि इस घटना के बाद हॉस्टल की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं. क्योंकि इतनी बड़ी चोरी की घटना हो गई, लेकिन स्टॉफ और अन्य किसी कोई जानकारी नहीं लगी. ऐसे में इस मामले में भी जांच करवाए जाने की बात हो रही है. 

देवास से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट

;