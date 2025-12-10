Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3036483
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

अगर काम कराना है तो..., रिश्वतखोरी के मामले में धराया महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी; ऐसे फूटा भांडा

MP News: देवास के महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा गया है. उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने फरियादी की शिकायत पर अधिकारी रामप्रवेश को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Official caught taking bribe in Dewas: मध्य प्रदेश के देवास में रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है. यहाँ एक महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा गया है. लोकायुक्त की टीम ने एक्शन लेते हुए अधिकारी को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है.

अधिकारी ने माँगी रिश्वत 
मामला देवास का है जहाँ जिले के महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी रामप्रवेश तिवारी के पास बागली घाट का भी चार्ज था. बागली घाट परियोजना में ही प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे प्रीतेश तंवर को रिश्वतखोरी के जाल में फँसाते हुए रामप्रवेश ने 18 हजार रुपये रिश्वत की माँग की थी.

अगर काम कराना है तो... 
रामप्रवेश ने प्रीतेश से रिश्वत माँगते हुए कहा कि अगर काम कराना है तो अपनी दो महीने की सैलरी और 18 हजार रुपये रिश्वत के रूप में दे. रामप्रवेश के कहने पर प्रीतेश ने 4 हजार रुपये दे भी दिए, लेकिन फिर उसने उज्जैन स्थित लोकायुक्त कार्यालय में रिश्वतखोरी की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही लोकायुक्त ने एक्शन लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे पकड़ा गया रिश्वतखोर अधिकारी 
लोकायुक्त की टीम ने फरियादी प्रीतेश को 5 हजार रुपये देकर रामप्रवेश को फोन करवाया. रामप्रवेश ने कहा कि वह कलेक्टर द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने के लिए देवास जा रहा है और कहा कि प्रीतेश भी देवास पहुँचे. फरियादी देवास पहुँचा और अधिकारी का इंतजार किया, जिसके बाद रामप्रवेश ने प्रीतेश को कार में बैठने को कहा. अधिकारी ने रिश्वत की रकम ली, जिसके तुरंत बाद लोकायुक्त की टीम ने कलेक्टर की बैठक में पहुँचने से पहले ही अधिकारी रामप्रवेश को रिश्वत लेते रंगेहाथों धर दबोच लिया.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. देवास की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

dewas news

Trending news

mp news
अनूपपुर में दोहरा हत्याकांड, किसान और नौकरानी की धारदार हथियार से हत्या, पत्नी गंभीर
mp news
मीठे व्यवहार से जीता भरोसा, फिर दिया जहर, जहरीला पदार्थ खिलाकर जेवर लेकर भागी दुल्हन
mp news
देवी-देवताओं के फोटो फाड़े, मारपीट की...बेटे के बर्ताव से परेशान पिता पहुंचे थाने
mp news
दुकान पर बैठे-बैठे जिंदगी खत्म, ग्राहक का मोबाइल फाइनेंस करते समय युवक की हुई मौत
Panna news
1 साल में चमकी किसान की किस्मत, मिला बेशकीमती हीरा; कीमत सुन खुशी से उछल पड़ा राजेंद
mp news
सागर में ट्रेनी विमान क्रैश, लैंडिंग के दौरान हवाई पट्टी पर पलटा, पायलट गंभीर घायल
indore news
इंदौर के धनतालाब घाट पर वाहनों की धीमी हुई रफ्तार, 10 KM तक लगा लंबा जाम
chhattisgarh news
महिला DSP के 'प्यार' में लुट गया कारोबारी, 2 करोड़ कैश, महंगी कार, गहने लेने का आरोप
satna station
सतना में वाराणसी से कोयंबटूर जा रही ट्रेन में मची अफरा-तफरी, पूरे यात्री हुए परेशान
indore news
इंदौर में बीते 40 दिन में 150 से ज्यादा शादियां टूटी; लाइक और चैट बने गंभीर वजह