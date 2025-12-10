अगर काम कराना है तो..., रिश्वतखोरी के मामले में धराया महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी; ऐसे फूटा भांडा

Official caught taking bribe in Dewas: मध्य प्रदेश के देवास में रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है. यहाँ एक महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा गया है. लोकायुक्त की टीम ने एक्शन लेते हुए अधिकारी को रिश्वत लेते हुए धर दबोचा है.

अधिकारी ने माँगी रिश्वत

मामला देवास का है जहाँ जिले के महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारी रामप्रवेश तिवारी के पास बागली घाट का भी चार्ज था. बागली घाट परियोजना में ही प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे प्रीतेश तंवर को रिश्वतखोरी के जाल में फँसाते हुए रामप्रवेश ने 18 हजार रुपये रिश्वत की माँग की थी.

अगर काम कराना है तो...

रामप्रवेश ने प्रीतेश से रिश्वत माँगते हुए कहा कि अगर काम कराना है तो अपनी दो महीने की सैलरी और 18 हजार रुपये रिश्वत के रूप में दे. रामप्रवेश के कहने पर प्रीतेश ने 4 हजार रुपये दे भी दिए, लेकिन फिर उसने उज्जैन स्थित लोकायुक्त कार्यालय में रिश्वतखोरी की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही लोकायुक्त ने एक्शन लिया.

ऐसे पकड़ा गया रिश्वतखोर अधिकारी

लोकायुक्त की टीम ने फरियादी प्रीतेश को 5 हजार रुपये देकर रामप्रवेश को फोन करवाया. रामप्रवेश ने कहा कि वह कलेक्टर द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होने के लिए देवास जा रहा है और कहा कि प्रीतेश भी देवास पहुँचे. फरियादी देवास पहुँचा और अधिकारी का इंतजार किया, जिसके बाद रामप्रवेश ने प्रीतेश को कार में बैठने को कहा. अधिकारी ने रिश्वत की रकम ली, जिसके तुरंत बाद लोकायुक्त की टीम ने कलेक्टर की बैठक में पहुँचने से पहले ही अधिकारी रामप्रवेश को रिश्वत लेते रंगेहाथों धर दबोच लिया.

