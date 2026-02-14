Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhधमतरी

धमतरी में दर्दनाक हादसा, खड़ी ट्रक से टकराई कार, हादसे में 201 कोबरा बटालियन के 4 जवानों की मौत

CG News: धमतरी में आज सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है. 201 कोबरा बटालियन के जवानों से भरी एक कार सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से जा टकराई. इस हादसे में 4 जवान और 1 ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल है. 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 14, 2026, 02:06 PM IST
dhamtari news
dhamtari news

dhamtari road accident: छत्तीसगढ़ के धमतरी से दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां आज सुबह 201 कोबरा बटालियन के जवानों से भरी एक कार सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से जा टकराई. ये टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के पूर्जे-पूर्ज अलग हो गए हैं. कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है. इस दिल दहला देने वाले हादसे  में ड्राइवर समेत चार जवानें मौके पर ही दम तोड़ दिया है वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल है. 

कार एक्सीडेंट में 4 जवानों की मौत
हादसा आज सुबह नेशनल हाइवे-30 पर खपरी के पास की है. जहां 201 कोबरा बटालियन के जवानों से भरी एक कार सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि 4 जवान और एक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई है वहीं एक जवान की हालत गंभीर है जिसे इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है. 
मृत जवानों के नाम  मुकेश कुमार, सौरभ तोमर, राजकुमार गोंड और ड्राइवर हीरा लाल नागर है वहीं  अभियान राय नामक जवान घायल है जिसका इलाज जारी है. 

छुट्टी में घर जा रहे थे जवान
जानकारी के अनुसार, सभी जवान जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे थे. छुट्टी में वो अपने घर की ओर रवाना हुए थे, जब ये दर्दनाक हादसा हुआ है.हादसा कैसे हुआ इनकी जानकारी जुटाई जा रही है. वहीं मामले की जांच कर रही पुलिस का कहना है कि शायद ड्राइवर की आंख लगने की वजह से खपरी के पास उनकी कार खड़ी ट्रक से टकरा गई होगी, जिसकी वजह से पूरी कार चकनाचूर हो गई है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के बाद का दृश्य इतना दर्दनाक था कि उनके हाथ पांव एकदम से ठंडे पड़ गए. 

कटर की मदद से जवानों को निकाला गया बाहर
हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो विचलित कर देंगी. कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है उसमें 1-2 जवान फंसे दिखाई दे रहें हैं. बताया गया कि कार में फंसे जवानों को गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया है. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और राहत दल ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. वही घटना की जानकारी मिलते ही प्रदेश के ग्रह मंत्री विजय शर्मा ने घायल जवान अभियान राय से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना और डॉक्टरों से भी इलाज की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दुख की घड़ी में जवानों के परिवारों के साथ है और हर संभव मदद करने के लिए भी राजी है . फिलहाल पुलिस ने शवों को पीएम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है. 4 जवानों की एकसाथ मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है रिपोर्ट: सुभाष साहेब, धमतरी

