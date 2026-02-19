1..2..3 नहीं कुल 35 बच्चों ने ब्लेड से रेती अपनी कलाई, परिजनों और शिक्षकों को कानों-कान खबर नहीं; वजह जान सन्न रह जाएगा दिमाग

dhamtari news: धमतरी से सामने आया ये मामला हर किसी के होश उड़ा दिया है. 35 बच्चे और हर बच्चों की कलाई कटी हुई. बो बात अलग है कि एक भी जख्म ताजा नहीं है लेकिन छात्र-छात्राओं की कलाई पर धारदार चीच से लगी कट के निशान चिंताजनक है. मामल तब सामने आया जब एक परिजन ने इसकी शिकायत लेकर स्कूल में बात की. परिजन की इस एक शिकायत से मामल उजागर हुआ है.

35 बच्चों ने काटी अपनी कलाई

मामला धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड के ग्राम दहदहा से है. यहां सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 35 बच्चे-बच्चियों के हाथों पर धारदार चीज से कटने के निशान पाए गए हैं. जानाकारी के अनुसार ये निशान काफी पुराने हैं. एक भी जख्म ताजा नहीं है. लेकिन 35 बच्चों के हाथ पर एक जैसे निशान ने स्कूल और परिजनों के बीच दहशत फैला दी है.

क्या है वजह

जानकारी के अनुसार, मामला तब सामने आया जब एक परिजन लगभग 6 बच्चों के साथ स्कूल पहुंचा. उसने पूरी घटना बताई और सभी 6 बच्चों की कलाई स्कूल प्रबंधन के सामने दिखाई. ये देख स्कूल प्रबंधन भी आश्चर्य में पड़ गए. पहले तो आशंका हुई कि बच्चों ने ये हरकत नशे या फिर किसी के दवाब में की है लेकिन 6-8वीं कक्षा के छात्र ऐसा करने से पहले अपने परिजन को जरूर बतातें. जब बच्चों से पूछताछ की गई तो उन्होने बताया कि ऐसा उन्होंने देखा-देखी में किया है! एक बच्चे को हाथ पर ब्लेड से कलाई काटते देख उन्होंने भी शौकिया अपनी-अपनी कलाई काटनी शुरू कर दी.

बच्चों की हुई काउंसलिंग

35 बच्चों ने ये खतरनाक हरकत एक दिन में नहीं किया है बल्कि 5 से 8 दिन के अंतराल में अलग-अलग बच्चों ने अपनी कलाई काटी है. सभी बच्चों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने किसी का प्रभाव देखकर यह काम किया था. काउंसलिंग के दौरान मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बच्चों में बढ़ती देखा-देखी और आकर्षण की प्रवृत्ति के कारण ये घटना हुई है. बच्चे बहकावे में जल्दी आते हैं. ऐसे में जरूरी है कि माता-पिता अपने बच्चों से एक दोस्त की तरह बात करें. उनपर ध्यान दें. उनके मूड और व्यवहार में होने वाले बदलाव पर ध्यान दें. रिपोर्ट: कुलदीप नागेश्वर पवार